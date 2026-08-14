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Cezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı

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Arjantin'den Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un cezaevinden çıkarılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Tahliye sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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Arjantin Federal Ceza İnfaz Servisi, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye iadesi için cezaevinden çıkarıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Cezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı
Başlık ResmiCezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı

Arjantinli yetkililer, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye iade sürecine ilişkin görüntüleri paylaştı. Arjantin Federal Ceza İnfaz Servisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtuluş’un yoğun güvenlik önlemleri altında polisler eşliğinde cezaevinde kontrolden geçirildiği anlara yer verildi.

Cezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı
Başlık ResmiCezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı
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Kurtuluş, X-ray cihazından geçirildikten sonra polis aracına bindirildi ve ardından motosikletli polisler ile bir zırhlı aracın eşlik ettiği konvoyla tesisten dışarı çıkarıldı.

Cezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı
Başlık ResmiCezaevinden böyle çıkarıldı! Serkan Kurtuluş’un Arjantin'den Türkiye’ye iade görüntüleri paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde ‘tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" denilmişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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