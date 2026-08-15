Okan Buruk, 3 bölgeye acil transfer istedi: "Bu hafta bekliyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in açılış haftasında Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Camiadaki karamsar havanın dağılması gerektiğini belirten Buruk, "Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Futbolculara destek vermek gerekiyor." dedi. Transferde de aci takviyelere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Buruk, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

FUTBOLDA BUNLAR VAR!"

"İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip 1 kere geldi. Kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı. İkinci yarı da böyle oynadık. Golü de bulduk. Aslında geçiş de yakaladık, 2'inci golü bulabilirdik. 2 dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut, geriye doğru kaçmamız gerekiyordu. Sanki adam 30 metreden atamayacakmış gibi. Güzel bir gol oldu. O topa 2 adım atsak şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Bundan önceki sezonlarda da oldu."

"OLUMSUZ HAVA OYUNCULARI DA ETKİLEDİ"

"Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil."

Okan Buruk ve yardımcıları

"ÜZÜLDÜK, ÜZÜLECEĞİZ"

"Dünya Kupası dönüşü, oyuncular hazırlık döneminde. Bu dönemi kazanarak geçmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk gole kadar rahat, formda bir oyun oynadık aslında. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz. Alışık olmadığımız şeyler. Sahamızda hep dominant oynadık. Bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar var. Daha iyisini zamanla yapacağız."

"BU KARAMSAR HAVA DAĞILMALI!"

"Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu artırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların, benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek"

Galatasaray - Çorum Futbol Kulübü

"MERAK ETMEYİN, ŞAMPİYON GALATASARAY"

"Haftaya Erzurum deplasmanına gideceğiz. Kazanarak başlamadık ama kazanarak devam edeceğiz inşallah. Sonunda da şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak. İlk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camia olduğunu, bu durumlardan ne kadar hızlı çıktığını biliyor, bilecek. Sahada göstereceğiz."

TRANSFER CEVABI

"Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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