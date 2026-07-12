İstanbul'da kiralar son bir yılda yaklaşık yüzde 40 arttı. Ortalama kira 45 bin TL'ye yükselirken, uzmanlar fiyatların dengelenmesi için konut arzının artırılması gerektiğini vurguluyor.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul’da kiralık konut fiyatlarında son bir yılda ortalama artışın yüzde 40 seviyelerine yaklaştığını belirterek “Mayıs ayı itibarıyla İstanbul’da kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalaması yaklaşık 420 TL, ortalama kira bedeli ise 45 bin TL seviyelerinde.

Yeni yapılarda ortalama kira bedelleri 55 bin TL’ye, metrekare kira fiyatları ise 500 TL’ye kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanması için konut arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı “Sosyal konut projelerinin hızlandırılması ve kiralık konut stokunun güçlendirilmesi kritik öneme sahip. İstanbul’da kiralık daire arzı oldukça sınırlı. Talebi karşılayacak yeterli konut bulunmaması, özellikle merkezi ve dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde fiyat baskısının devam etmesine neden oluyor” dedi.

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