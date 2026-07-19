İstanbul Esenyurt’ta bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişinin ayakta tedavi edildiği yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin eksi ikinci katındaki çamaşırhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otel dumanla kaplandı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin üst katlarında ve terasta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

İstanbul Esenyurt'ta korkutan otel yangını! Mahsur kalanlar tahliye edildi

Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta ayakta müdahale edildi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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