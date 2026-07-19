ABD askerlerinin ölümünün ardından Trump'tan İran'a misilleme emri: Yeni saldırı dalgası başladı
ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Washington, operasyonların Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerini hedef alan İran Devrim Muhafızları'nı cezalandırmayı amaçladığını açıkladı.
- Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldıran İran Devrim Muhafızları'nı cezalandırmayı amaçlıyor.
- İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
- Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir İHA düşürüldü.
- CENTCOM, cuma günü İran tarafından düzenlenen saldırılarda Ürdün'de iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini ve bir askerin kayıp olduğunu açıkladı.
- Başkan Donald Trump, hayatını kaybeden askerler için üzüntüsünü dile getirdi.
ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmayı ve bir gece önce Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrim Muhafızları güçlerini cezalandırmayı amaçladığını bildirdi.
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ERBİL'DE İHA DÜŞÜRÜLDÜ!
İran basını da ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
ABD basını ise, Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir iha düşürüldüğünü açıkladı.
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ÜRDÜN'DE 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ
CENTCOM, cuma günü İran tarafından düzenlenen balistik füze ve İHA saldırılarında Ürdün'de görev yapan iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.
Komutanlık, saldırıda yaralanan dört ABD askerinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildiğini duyurmuştu.
TRUMP: ÇOK ÜZÜCÜ
ABD Başkanı Donald Trump, askerlerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu çok üzücü bir olay. Ülkemize hizmet ederken hayatlarını kaybettiler" dedi.