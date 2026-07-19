ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Washington, operasyonların Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerini hedef alan İran Devrim Muhafızları'nı cezalandırmayı amaçladığını açıkladı.

ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmayı ve bir gece önce Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrim Muhafızları güçlerini cezalandırmayı amaçladığını bildirdi.

ERBİL'DE İHA DÜŞÜRÜLDÜ!

İran basını da ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD basını ise, Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir iha düşürüldüğünü açıkladı.

ÜRDÜN'DE 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

CENTCOM, cuma günü İran tarafından düzenlenen balistik füze ve İHA saldırılarında Ürdün'de görev yapan iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.

Komutanlık, saldırıda yaralanan dört ABD askerinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildiğini duyurmuştu.

TRUMP: ÇOK ÜZÜCÜ

ABD Başkanı Donald Trump, askerlerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu çok üzücü bir olay. Ülkemize hizmet ederken hayatlarını kaybettiler" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası