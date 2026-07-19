Jandarma ve savcılıkta uyuşturucu kullanmadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Yalçıntaş, bir kez kenevir kullandığını kabul ederken, evindeki kavanozda bulunan kalıntılar için "Annemin gönderdiği kekik kırıntıları" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Yalçıntaş'ın jandarma ve savcılık ifadeleriyle mahkemedeki beyanları arasındaki farklılık dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında jandarma ve savcılıkta ifade veren Yalçıntaş, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. 1,5 senedir sigara içmiyorum" demişti. Ancak mahkemedeki savunmasında ise yaklaşık 6 ay önce Londra'da bir kez deneme amaçlı yasaklı madde kullandığını söyledi.

İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi ortaya çıktı: "Annemin kekiğiydi" savunması dikkat çekti

"UYUŞTURUCU DEĞİL KEKİK"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, evinde ele geçirilen malzemelere de açıklık getiren Yalçıntaş, kavanozdaki kalıntıların uyuşturucu değil, annesinin köyden gönderdiği kekik kırıntıları olduğunu öne sürdü.

Öğütücünün Londra'da yaşayan bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini belirten şarkıcı, bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğini savundu.

İlyas Yalçıntaşın ifadesi ortaya çıktı: Annemin kekiğiydi savunması dikkat çekti

İşte İlyas Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunması:

"Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti. Kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.

İlyas Yalçıntaşın ifadesi ortaya çıktı: Annemin kekiğiydi savunması dikkat çekti

Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştım, tek seferlik kenevir maddesi kullanmıştım, hiperaktvite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim.

Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim"

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