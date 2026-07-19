Çekya hükümeti, öğrencilerin okul ortamında cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarını kullanmasını büyük ölçüde yasaklamaya hazırlanıyor. Hazırlanan tasarı, yalnızca ders saatlerini değil teneffüsleri ve okul sonrası etkinlikleri de kapsarken, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler için istisna uygulanacak.

Çekya hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımını sınırlandıracak yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde öğrenciler, eğitim süresi boyunca cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarını kullanamayacak.

Çek basınında yer alan bilgilere göre, Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga'nın hazırladığı tasarı; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllık liseleri kapsıyor.

TENEFFÜSLERDE DE YASAK OLACAK

Düzenleme yalnızca ders saatleriyle sınırlı kalmayacak. Öğrenciler, teneffüslerde ve okul sonrası düzenlenen programlarda da cep telefonu ile benzeri elektronik cihazları kullanamayacak.

Buna karşın, sağlık sorunları veya özel eğitim gereksinimleri nedeniyle elektronik cihaz kullanmak zorunda olan öğrenciler uygulamadan muaf tutulacak.

Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes ise öneriye karşı çıkarak, okulların telefon kullanımını kendi iç kuralları çerçevesinde düzenleme yetkisine sahip olduğunu savundu.

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