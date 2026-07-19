Malatya konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini ve acil ameliyat olacağını açıklayan türkücü Yavuz Bingöl, sevenlerini endişelendirmişti. Gelen çok sayıdaki geçmiş olsun mesajının ardından Bingöl, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak merak edilen sorulara cevap verdi.

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde doktorunun uçağa binmesine izin vermemesi nedeniyle Malatya'daki konserini iptal ettiğini ve ameliyat olacağını duyurmuştu. Bu açıklama, ünlü şarkıcının hayranları arasında büyük bir endişeye neden olmuştu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bingöl, sağlık durumunun sanıldığı kadar ciddi olmadığını belirtti. Bingöl yaşadığı rahatsızlığın safra kesesinden kaynaklandığını ve planlanan operasyonla bu sorunun giderileceğini ifade etti.

"SAFRA KESEMDE BİR SORUN VAR"

Paylaştığı videoda sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yavuz Bingöl, "Çok önemli bir rahatsızlığım yok. Sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayının başında ameliyat olarak safra kesemi aldıracağım. Arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yeni albümünün de kısa süre önce yayımlandığını hatırlatan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördüğünüz gibi iki gün önce albümüm çıktı. Gayet iyiyim ve huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya konserine katılamadım. Benim yerime sahneye çıkan Ender Balkır'a da ayrıca teşekkür ediyorum."

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