2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ndan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Javier Milei'ye seslenen Netanyahu, "Yarın sana ve Arjantin'e destek veriyoruz" diyerek final öncesi Arjantin'e açık desteğini ilan etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı tarihi final öncesinde dikkat çeken bir destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye gönderdiği mesajda, finalde Arjantin Milli Takımı'nı desteklediklerini belirterek başarı dileklerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BÜYÜKELÇİDEN FORMA VE FUTBOL TOPU HEDİYESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'i kabul etti. Görüşme sırasında Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Milli Takımı forması ile futbol topu hediye etti.

Hediyelerin ardından Büyükelçi'nin telefonundan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sesli mesajını dinleyen Netanyahu, Arjantin liderine hitaben dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish

"YARIN SANA VE ARJANTİN'E DESTEK VERİYORUZ"

Netanyahu, Milei'ye gönderdiği mesajda hem kendisinin hem de İsrail halkının önemli bir bölümünün Dünya Kupası finalinde Arjantin'i desteklediğini belirtti.

İsrail Başbakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Javier, sen gerçek bir arkadaşımsın. Arjantin'i sayısız şekilde destekliyoruz, yarın dahil. Arjantin'i desteklediğimi saklamıyorum. Çoğu İsrailli vatandaşın da Arjantin için destekte olduğunu düşünüyorum. İyi şanslar!"

Netanyahu ayrıca İspanyolca "Vamos Argentina!" (Haydi Arjantin) diyerek desteğini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZLER TARİHİ FİNALDE

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Futbol dünyasının merakla beklediği dev finalde iki ülke, 2026 FIFA Dünya Kupası kupasını müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak.

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