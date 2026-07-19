İtalya'dan gelen transfer iddiası Süper Lig gündemine damga vurdu. Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun, beklentilerini karşılayacak bir maaş teklifi alması halinde Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülürken, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

Transfer döneminde adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Rafael Leao için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Milan'ın yıldız futbolcusunun, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülürken, Portekizli oyuncunun Türkiye'ye transfer ihtimaliyle ilgili de dikkat çekici bir detay paylaşıldı.

Rafael Leao

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ile Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor. İki ezeli rakibin de hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek istediği ve Portekizli oyuncu için şartları değerlendirdiği iddia edildi.

Rafael Leao

TÜRKİYE TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK

Haberde, Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayacak seviyede bir maaş teklifi alması halinde Türkiye'de forma giymeye sıcak bakabileceği belirtildi. Henüz resmi bir girişimden söz edilmese de, oyuncunun cazip bir teklif karşısında Süper Lig seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Rafael Leao

CHELSEA TAKİPTE, SOMUT ADIM YOK

Rafael Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Chelsea'nin de bulunduğu aktarıldı. Ancak İngiliz ekibinin şu ana kadar Milan'a ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi. Öte yandan, Portekizli yıldız için daha önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da devrede olduğu yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Rafael Leao, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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