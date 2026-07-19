Ankara'da kimyasal ürün fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikaya da sıçradı. Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi’ndeki Büyük Saray Sitesi’nde bulunan atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasından ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

Yangın, kısa sürede fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.

Başkentte büyük panik! Kimyasal ürün fabrikasındaki yangın yan fabrikaya sıçradı

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yoğun ihbarlar üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34’te bölgeye sevk edildi. Ekipler saat 14.45’te olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ankara’nın birçok noktasından bölgeye takviye gönderilen itfaiye ekipleri köpük kuleleri, merdivenli araç ve tankerler ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası