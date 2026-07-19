Başkentte büyük panik! Kimyasal ürün fabrikasındaki yangın yan fabrikaya sıçradı
Ankara'da kimyasal ürün fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikaya da sıçradı. Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Yangın, büyük bir patlama sesiyle başladı ve fabrikayı kısa sürede sardı.
- Yangın, hemen yanındaki başka bir fabrikaya da sıçradı.
- Yoğun ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
- Ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi’ndeki Büyük Saray Sitesi’nde bulunan atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasından ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.
Yangın, kısa sürede fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yoğun ihbarlar üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34’te bölgeye sevk edildi. Ekipler saat 14.45’te olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ankara’nın birçok noktasından bölgeye takviye gönderilen itfaiye ekipleri köpük kuleleri, merdivenli araç ve tankerler ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.