Yaygın yapay zeka uygulaması Chatgpt'de erişm sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların büyük bölümü sorunu ChatGPT arayüzüne erişimde yaşanan aksaklıklar, sayfa yükleme hataları ve cevap gecikmeleri şeklinde tarif ediyor. Peki, Chatgpt çöktü mü, neden çalışmıyor?

Yapay zeka uygulaması Chatgpt erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Gün içinde dünya genelindeki kullanıcılar ChatGPT’yi açmakta zorlandıklarını, sayfaların geç yüklendiğini veya hiç cevap alamadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Kullanıcılar platformun çalışıp çalışmadığını ve sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

Chatgpt çöktü mü, neden çalışmıyor? Kesinti takip sitesi paylaştı



Kesinti takip sitesi Downdetector'ın son 24 saatlik grafiğine göre, OpenAI hizmetlerine yönelik kullanıcı şikayetlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Grafik, saat 18:00'den itibaren gün boyunca genellikle 5-15 rapor bandında dalgalanan (kesikli çizgiyle gösterilen tipik/beklenen seviyeye yakın) şikayet sayısının, öğleden aniden fırlayarak yaklaşık 46 rapora ulaştığını gösteriyor.



Uzmanlara göre bu tür ani artışlar;

Sunucu yoğunluğu

Bölgesel erişim sorunları

Güncelleme veya bakım çalışmaları

API tarafında yaşanan kısa süreli gecikmeler

gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor.

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