Ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda ile yollarını ayırmasının ardından Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Al-Wahda'dan ayrılan 37 yaşındaki Dusan Tadic, daha önce forma giydiği Hollanda'ya NEC Nijmegen formasıyla geri dönmeye yakın.

ANLAŞMA TAMAM

Voetbalzone'da yer alan habere göre; NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tadic'in Nijmegen'e transferi için son detayların görüşüldüğü belirtildi. Sırp yıldız, Hollanda'da daha önce Groningen, Twente ve Ajax'ta oynamıştı.

Dusan Tadic

FENERBAHÇE'DE 64 GOL KATKISI

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tadic, sarı lacivertli ekipte 109 maçta 29 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Hollanda Eredivisie'de 295 maça çıkan Dusan Tadic, 119 gol ve 140 asist yaptı.

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