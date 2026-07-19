Türkiye Gazetesi
Dusan Tadic geri dönüyor: İmza an meselesi
Ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda ile yollarını ayırmasının ardından Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
Özetle DinleDusan Tadic geri dönüyor: İmza an meselesi
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Spor 3 dk önce
Al-Wahda'dan ayrılan 37 yaşındaki Dusan Tadic, NEC Nijmegen ile Hollanda'ya dönebilir.
- NEC Nijmegen, serbest statüdeki Dusan Tadic ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
- Tadic'in Nijmegen'e transferi için son detaylar görüşülüyor.
- Sırp yıldız daha önce Hollanda'da Groningen, Twente ve Ajax formaları giydi.
- Tadic, Fenerbahçe'de 109 maçta 29 gol ve 35 asist yaptı.
- Kariyerinde Hollanda Eredivisie'de 295 maça çıkan Dusan Tadic, 119 gol ve 140 asist kaydetti.
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Al-Wahda'dan ayrılan 37 yaşındaki Dusan Tadic, daha önce forma giydiği Hollanda'ya NEC Nijmegen formasıyla geri dönmeye yakın.
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ANLAŞMA TAMAM
Voetbalzone'da yer alan habere göre; NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tadic'in Nijmegen'e transferi için son detayların görüşüldüğü belirtildi. Sırp yıldız, Hollanda'da daha önce Groningen, Twente ve Ajax'ta oynamıştı.
FENERBAHÇE'DE 64 GOL KATKISI
2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tadic, sarı lacivertli ekipte 109 maçta 29 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Hollanda Eredivisie'de 295 maça çıkan Dusan Tadic, 119 gol ve 140 asist yaptı.
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