Beşiktaş'ın Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin ise Emirhan Topçu için harekete geçtiği öne sürüldü. İki ezeli rakibin, dikkat çeken transferi karşılıklı takas formülüyle sonuçlandırmak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi ilgilendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İki kulübün, milli futbolcular Oğuz Aydın ile Emirhan Topçu'yu kapsayan bir takas formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe

OĞUZ AYDIN İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, kanat hattını güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor.

Oğuz Aydın

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE EMİRHAN TOPÇU VAR

Beşiktaş'ın Oğuz Aydın hamlesinin ardından Fenerbahçe'nin de savunmasını güçlendirmek adına Emirhan Topçu için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, başarılı stoperi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Emirhan Topçu

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Transfer kulislerinden sızan bilgilere göre iki ezeli rakip arasındaki görüşmelerde karşılıklı oyuncu takası seçeneği de masaya yatırıldı. Tarafların, hem oyuncular hem de kulüpler açısından uygun bir formül üzerinde çalıştığı ve ortak bir noktada buluşmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Emirhan Topçu

SÖZLEŞMELERİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Hem Oğuz Aydın'ın hem de Emirhan Topçu'nun mevcut kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Bu durum, olası bir transferde kulüpler arasındaki pazarlıkları daha da önemli hale getiriyor.

Oğuz Aydın

25 yaşındaki iki milli futbolcunun da güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Benzer piyasa değerlerine sahip olmaları, takas ihtimalini gündeme taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

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