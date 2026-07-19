Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, yeni sezon öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cagliari'de geçirdiği dönemin kendisini geliştirdiğini söyleyen milli futbolcu, "Zincirlerimi kıracağım" mesajını verirken, Beşiktaş'ta yeniden çıkışa geçmek istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cagliari'de kiralık olarak geçirdiği dönemi değerlendiren milli futbolcu, İtalya'nın kendisini hem futbol hem de mental açıdan geliştirdiğini ifade ederken, siyah-beyazlı takımdaki hedefinin ise "zincirlerini kırarak" yeniden çıkış yakalamak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

İTALIANO'NUN FUTBOL ANLAYIŞINI ANLATTI

Yeni teknik heyetin çalışma temposuna değinen Semih Kılıçsoy, Vincenzo Italiano'nun yüksek tempolu ve ön alan baskısına dayalı bir oyun istediğini söyledi.

"Hocamız bizden hücum futbolu, önde pres ve yüksek tempo istiyor. İdmanlarımız ağır ama bir o kadar keyifli geçiyor. Yoruluyoruz ancak bunlar tatlı yorgunluklar. Hocamızın hırsı bize de yansıyor. Hocamız çok hırslı. Sürekli hücum ve önde baskı istiyor. Taraftarlarımızın görmek istediği futbol da bu."

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano

"İTALYA BENİ MENTAL OLARAK DA GÜÇLENDİRDİ"

Serie A deneyiminin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu belirten genç futbolcu, İtalya'da geçirdiği sürecin kendisini olgunlaştırdığını dile getirdi.

"Kolay bir lige gitmedim. İtalya bana hem futbol hem de mental açıdan çok şey kattı. Kendimi geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum. Büyük takımlara karşı mücadele etmek bana önemli tecrübeler kazandırdı."

Ayrıca İtalya'da karşılaştığı en etkileyici futbolcunun Lautaro Martinez olduğunu belirten Semih, Serie A'nın kendisine farklı bir futbol kültürü kazandırdığını söyledi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

"BEKLENTİ VE BASKI FAZLAYDI"

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde üzerindeki beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyen Semih, kısa süreli ayrılığın gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

"İstatistik olarak kötü bir sezon geçirmedim. Bir genç oyuncuya göre iyi rakamlar yakaladım ama beklenti çok yüksekti. Baskıyı yoğun hissettim. Kendimi geliştirmek için ayrılık bana iyi geldi. Beşiktaş'ı da çok özledim."

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

"3-4 YILDA 10 TEKNİK DİREKTÖR GÖRMEK KOLAY DEĞİL"

Sık yaşanan teknik direktör değişikliklerinin gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyen milli futbolcu, her teknik adamın kendisinden farklı beklentileri olduğunu belirtti.

"Bazı teknik adamlar beni merkezde kullandı, bazıları kanatta değerlendirdi. Tam adapte olurken yeni bir hoca geliyordu. Bu süreç gelişimimi de etkiledi. Tek ya da çift forvet oynayabilirim. Sağda, solda ve forvet arkasında da görev yaparım ama kendimi en iyi merkezde hissediyorum."

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

"DÜNYA BENİM ETRAFIMDA DÖNÜYORDU"

İlk sezonunda yaşadığı çıkışın ardından zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Semih, bu dönemin kendisini olgunlaştırdığını ifade etti.

"İlk yıl her şey çok güzel gidiyordu. Sonrasında yedek kaldım ve nedenini tam olarak öğrenemedim. Baskılar arttı ama bugün geriye baktığımda o dönemin bana çok şey kattığını görüyorum. Daha 21 yaşıma gireceğim ama 100'ün üzerinde resmi maça çıktım. Süper Lig, Serie A, Avrupa kupaları ve milli takım deneyimi yaşadım. İnsanlar bazen hâlâ çok genç olduğumu unutuyor."

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

"ZİNCİRLERİMİ KIRACAĞIM"

Yeni sezon öncesinde iddialı mesajlar veren genç golcü, yeniden çıkış yakalamaya kararlı olduğunu vurguladı.

"Bu sezon kendime hırs yaptım. Zincirlerimi kıracağım. Yeniden kendimi göstermek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Bana yapışmış bazı algılar var. Bunları sahadaki performansımla değiştirmek istiyorum. Sonrası zaten gol ve asistlerle gelecektir. 17 yaşındayken de önemli isimlerle rekabet ettim. Bugün de aynı özgüvene sahibim."

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy

EN İYİ 11'İNİ AÇIKLADI

Semih Kılıçsoy, açıklamalarının sonunda kariyeri boyunca izlemekten en çok etkilendiği isimlerden oluşan ideal 11'ini de paylaştı.

Genç futbolcu kalede Manuel Neuer'i tercih ederken, savunmada Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Gabriel ve Nuno Mendes'e yer verdi. Orta sahasını Vitinha ile Pedri'den oluşturan Semih, hücum hattında ise Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland'ı seçti. Bu kadroda hem modern futbolun yıldız isimleri hem de son döneme damga vuran oyuncular dikkat çekti.

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