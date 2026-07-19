İhlas Haber Ajansı • Mardin
Mardin'de korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğu misafirliğe gittiği evde vuruldu!
Mardin’de 12 yaşındaki kız çocuğu misafirliğe gitti evin damında uyurken silahla vurularak yaralandı. Çocuğun tedavisi sürerken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme başlatıldı.
Özetle DinleMardin'de korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğu mi...
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3. Sayfa az önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Karadal mezrasında ev damında uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu, kimliği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.
- Olay Karadal mezrasında meydana geldi.
- 12 yaşındaki kız çocuğu evin damında uyuyordu.
- Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.
- Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
- Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
- Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, evin damında uyuduğu sırada vuruldu.
EKİPLER OLAYI İNCELİYOR
Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğunun Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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