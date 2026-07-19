Mardin’de 12 yaşındaki kız çocuğu misafirliğe gitti evin damında uyurken silahla vurularak yaralandı. Çocuğun tedavisi sürerken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, evin damında uyuduğu sırada vuruldu.

Mardinde korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğu misafirliğe gitti evde vuruldu!

EKİPLER OLAYI İNCELİYOR

Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğunun Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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