Hatay’da hastane morgunda yaşanan skandal ‘Pes’ dedirtti. 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç’ın cenazesi başka bir aileye teslim edildi. Kırlangıç’ın ailesi hastane ve cenazeyi teslim alan aileye tepki gösterdi. Kırlangıç’ın kardeşi “Ağabeyimin dişleri bembeyazdı, aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. Bizim cenazemiz, Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş” derken, oğlu ise “Görevliler prosedürleri uygulamamış, acımız ikiye katlandı” dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortalık karıştı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç’ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile öğle saatlerinde Kırlangıç'ın cenazesini teslim aldı, cenaze torbasını açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar.

Hatay’da morgda akılalmaz olay! Aile cenaze torbasını açınca şoke oldu: Böyle bir hata kabul edilemez

BAŞKA CENAZE TESLİM EDİLDİ

İddiaya göre aileye Kırlangıç’ın değil başkasının cenazesi teslim edildi. Kırlangıç ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Hatay’da morgda akılalmaz olay! Aile cenaze torbasını açınca şoke oldu: Böyle bir hata kabul edilemez

“BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEMEZ”

Yusuf Kırlangıç’ın kardeşi Mahmut Kırlangıç yaşananları şöyle anlattı:

Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz, Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. Bir insanoğlu kendi cenazesini, yüzünden veya saçına bakmaz mı işaret olur. Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler.

Hatay’da morgda akılalmaz olay! Aile cenaze torbasını açınca şoke oldu: Böyle bir hata kabul edilemez

“ACIMIZ İKİYE KATLANDI”

Servet Kırlangıç ise “Ben Yusuf Kırlangıç'ın oğluyum. Biz hastanenin morguna inip cenaze torbasını açtığımızda babam değildi. Babamın olmadığını anladıktan sonra cenaze torbası üzerindeki yazıya baktığımızda başkasının adı yazıyordu. Görevliler prosedürleri uygulamamış, cenazeyi karıştırırken ölüm raporuyla karşılaştırmadan aileye vermişler. Hastane hakkında şikayetçiyiz ve cenazemizi alan aileden de şikayetçiyiz. Babamın cenazesi Erzin ilçesinde gitti. Bir an önce bu olayı çözsünler, çok mağdur olduk ve acımız ikiye katlandı" diyerek tepki gösterdi.

Hatay’da morgda akılalmaz olay! Aile cenaze torbasını açınca şoke oldu: Böyle bir hata kabul edilemez

“HASTANE VE AİLEDEN ŞİKAYETÇİYİZ”

Cenazeyi yanlış alarak Erzin ilçesine defneden aileye tepki gösteren Emine Kaplar ise şunları söyledi:

Karşı taraf cenazeyi alırken bakmamış. Biz de onu merak ediyoruz. İnsan akrabasını tanımaz mı cenaze torbasının üzerinde ismi yazıyordu oraya bakabilirdi. Hastane ve aileden şikayetçiyiz.

Hatay’da morgda akılalmaz olay! Aile cenaze torbasını açınca şoke oldu: Böyle bir hata kabul edilemez

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