Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) bugün gerçekleştiriliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday sınavda ter dökerken, gözler şimdiden sonuç takvimine çevrildi. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı resmi tarih…

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) bugün Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar sınavda ter dökerken, sınav saatleri, soru sayısı ve sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS'DE KAÇ SORU OLACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testi uygulanıyor. Testte;

50 sayısal,

50 sözel

olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor.

Sınav, adayların lisans eğitimindeki başarılarını öngörmeye yönelik sayısal ve sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.

Adaylara soruları cevaplamaları için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30'da sona erecek. Ek süre hakkı tanınan adaylar ise ihtiyaç durumunda 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.



DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sonuç tarihi

DGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

2026-DGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

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