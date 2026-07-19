2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler dev finale çevrildi. İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda yalnızca kupayı değil, tarihe geçecek "ilk"lerin yaşanacağı unutulmaz bir geceyi de paylaşacak. Devre arası şovu, şampiyonluk yüzüğü uygulaması ve tarihi istatistiklerle final, Dünya Kupası tarihinin en farklı organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. Futbolun iki devi İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda kozlarını paylaşırken, final mücadelesi yalnızca saha içindeki rekabetiyle değil, turnuva tarihinde ilk kez uygulanacak yeniliklerle de dikkat çekecek.

2026 FIFA Dünya Kupası

DEVRE ARASI ŞOVU İLK KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

FIFA, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atarak final maçının devre arasında Super Bowl benzeri bir sahne şovu düzenleyecek. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyonun küratörlüğünü Coldplay'in solisti Chris Martin üstleniyor. Şovda Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel'in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü isimlerin sahne alması bekleniyor.

FIFA'nın bu organizasyonla, dünya genelindeki çocukların kaliteli eğitime ve futbol imkanlarına erişimini desteklemek amacıyla 100 milyon dolar kaynak oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Super Bowl devre arası şovu

DEVRE ARASI SÜRESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Final öncesinde en çok konuşulan başlıklardan biri ise devre arasının ne kadar süreceği oldu. FIFA daha önce sahne performansının yaklaşık 11 dakika süreceğini açıklasa da, hazırlıklar ve organizasyonla birlikte toplam devre arasının 20 dakikayı aşabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl aynı statta oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde de devre arası gösterisi yaklaşık 10 dakika sürmüş, toplam ara ise 24 dakikayı geçmişti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre ise devre arası süresi normal şartlarda 15 dakikayı geçemiyor. Kural kitabında bu sürenin yalnızca hakemin izniyle değiştirilebileceği belirtiliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

ŞAMPİYON TAKIMA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası'nın bir diğer yeniliği ise şampiyonluk yüzüğü uygulaması olacak. Turnuva tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın oyuncularına özel olarak tasarlanmış şampiyonluk yüzükleri verilecek.

Kupa töreni sırasında kazanan takımın teknik direktörü ve kaptanına sembolik replika yüzük takdim edilecek. Kişiye özel hazırlanan 30 yüzük ise daha sonra düzenlenecek özel bir organizasyonda şampiyon futbolculara teslim edilecek.

Yüzüğün bir yüzünde FIFA Dünya Kupası kupası yer alırken, diğer yüzünde ise şampiyon takımı simgeleyen özel tasarım bulunacak.

2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk yüzüğü

İSPANYA VE ARJANTİN TARİHTE İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ülkenin turnuvadaki ilk randevusu 1966 Dünya Kupası grup aşamasında oynanmış ve mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı. Bu final aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonunu karşı karşıya getirecek.

Bunun yanı sıra FIFA dünya sıralamasının uygulanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasında bulunan ülkeler Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Finalde İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

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