2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında ilk yarısını Fransa karşısında 4-0 önde kapatan İngiltere, ikinci devrede kalesinde dört gol görse de mücadeleden 6-4 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Horozlar'ın Real Madridli yıldızı Kylian Mbappe, müsabakada duble yaparak Dünya Kupası'nda toplamda gol sayısını 22 yaptı ve Messi'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. İngiltere, Fransa karşısında kazanarak tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ederken 60 yıl sonra madalya kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere karşı karşıya geldi.

SAKA HAT-TRICK YAPTI

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-4 kazanmasını bilen İngiltere, Fransa'yı geride bırakarak Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. İngiltere'nin gollerini 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Ezri Konsa Ngoyo, 37, 45+1 ve 87. dakikalarda Bukayo Saka ve 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fransa'nın golleri ise 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe, 54. dakikada Bradley Barcola ve 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.

MBAPPE, MESSI'Yİ GEÇTİ

İngiltere karşısında duble yapan Kylian Mbappe, 21 gollü Lionel Messi’yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan (22 gol) futbolcusu oldu.

İngiltere - Fransa

İNGİLTERE'NİN İLK ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Fransa, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez 3'üncülük maçına çıktı. 1958'de Batı Almanya'yı 6-2 mağlup eden Fransa, 1982'de ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Fransa son olarak 1986'da Belçika'yla karşı karşıya geldiği 3'üncülük mücadelesini uzatmalarda 4-2 kazanmayı başardı.

İngiltere ise 3'üncülük maçına 3 kez çıktı. 1990'da İtalya'yla karşı karşıya gelen Ada ekibi, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. 2018'de yarı finalde Hırvatistan'a kaybeden İngiltere, 3'üncülük maçında Belçika'yla karşı karşıya geldi. Müsabaka Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa karşısında kazanarak tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda 3'üncülük elde eden İngiltere, 60 yıl sonra madalya kazandı.

İngiltere - Fransa

DESCHAMPS SON MAÇINA ÇIKTI

Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.

Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.

İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.

İngiltere - Fransa

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN

İki ülke bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya geldi. Rekabette İngiltere 18 galibiyet alırken, 5 maç berabere bitti. Fransa ise 10 maçta rakibine karşı üstünlük kurdu.

İki ekip son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fransa; Tchouameni ve Giroud'nun golleriyle 2-1 kazanırken, İngiltere'nin tek sayısı ise Harry Kane'den geldi. Kane, bu maçta 84. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı.

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