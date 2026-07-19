Dünya futbolunun 1 numarası bu gece New Jersey’de belli olacak… 1,2 milyarlık değere sahip son Avrupa şampiyonu Boğalar, 807 milyonluk son Dünya şampiyonuna karşı mücadele verecek. İki farklı kıtanın iki farklı ekolü müthiş bir güç ve taktik savaşı verecek.

Dünya Kupası’nda nihayet beklenen gün geldi. Bu akşam New Jersey’deki MetLife Stadı’nda tarihî bir 90 dakika (belki 120) yaşanacak. İki büyük kıtanın iki farklı ekolü İspanya ve Arjantin “Dünya 1 numarası” olmak için mücadele verecek. 1,2 milyarlık millî takım değeri olan son Avrupa şampiyonu İspanya, tarihinde ikinci finalinde de kupayı kaldırmak için ter dökecek. 7. finalini oynayacak 807 milyonluk değere sahip Arjantin ise son Dünya Kupası şampiyonluğu ünvanını devam ettirip üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü defa mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

TAKTİK PLANLAR…

Bir tarafta kusursuz pas trafiğiyle rakiplerini dize getiren İspanya, diğer tarafta ise Messi yönetiminde muhteşem geri dönüşlere imza atan ve asla pes etmeyen Arjantin olacak. İki takımın da ortak özelliği baskın futbol anlayışları. Atletik ve paslarıyla rakipleri bunaltan Boğalar topa hükmederek sonuç almayı planlarken, şu ana kadar kararlı bir oyun sergileyen Tangocular, İspanya defansının arkasına atacağı toplarla sonuç almaya çalışacak.

Lamine Yamal - Lionel Messi

YAMAL VARSA HEP KAZANIYOR

İspanya adına Lamine Yamal’ın yeri çok farklı. Güncel piyasa değeri 200 milyon avro olan 19 yaşındaki müthiş yeteneğin ilk 11 başladığı 12 maçın 12’sini de İspanya kazandı. Yamal direkt tabela yapmadı belki ama Fransa mücadelesinde kazandığı penaltı Boğaların bugün finalde olmasını sağladı.

MESSİ BİR GOL DAHA ATARSA…

Lionel Messi denince akla rekorlar geliyor. Arjantin’in yaşayan efsanesi 33 maçta tarihin en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncusu olurken 21 gollü Pele’nin rekorunu da yakaladı. Eğer finalde bir gol daha atarsa Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan oyuncu olacak. 12 de asisti olan Messi ayrıca kupa tarihinin en üretken oyuncusu konumunda.

Arjantin Milli Takımı

MESSI’YE TEDBİR

Alt yaş gruplarında aldığı İspanya’yı Dünya Kupası’nda finale taşıyan Luis de la Fuente benzer iki ‘süper’ takımın karşı karşıya geleceğini söyledi. 65 yaşındaki teknik adam, Messi ile ilgili anısını da anlatarak “Sevilla’yı çalıştırırken Messi ile tanıştım. Kral Kupası’nda Barcelona ile oynuyorduk. Herkes Messi adında bir çocuktan övgüyle bahsediyordu. Ona adam adama markaj yaptık. 70’te durum 0-0’dı. Onu marke eden oyuncu sarı kart görünce onu değiştirdim ve Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Messi’ye adam adama markaj uygulamayacağız ama ona karşı çok dikkatli olacağız” dedi.

İspanya Milli Takımı

"CAN YAKACAĞIZ"

Arjantin Millî Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, “Rakibin nasıl oynadığını biliyoruz. Herkes onların güçlü yönlerini biliyor. Bunları uygulamaya koyamamaları için çalışacağız. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp canlarını yakabileceğimize inandığımız o alanlarda onlara zarar vermeye çalışacağız. Bunu bir maç olarak görüyoruz ve Dünya Kupası finali olduğu düşüncesinden uzak duruyoruz çünkü dikkatimizi dağıtabilir. İspanya büyük bir takım, harika bir millî takım ve Luis de la Fuente ile çok iyi bir dönem geçiriyorlar. İspanya’nın her yönü endişelendiriyor” ifadesini kullandı.

DEVRE ARASINDA ŞOV YAPILACAK

Finalin devre arasında turnuva tarihinin ilklerine imza atılacak. 80 bin kişilik New Jersey’deki MetLife Stadı’nda finalin devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek. Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna gibi sanatçılar sahne alacak. Final sonrası kupayı da ABD Başkanı Donald Trump verecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası