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İkinci el konutta pazarlık dönemi: Yüzde 20'ye varan indirim yapılıyor
Konut piyasasında yüksek fiyat dönemi yerini pazarlığa bıraktı. İkinci el konutlarda ilan ve satış fiyatı arasındaki fark büyürken, birçok bölgede alıcılar yüzde 10-20'ye varan indirimle ev sahibi olabiliyor.
Özetle Dinleİkinci el konutta pazarlık dönemi: Yüzde 20'ye var...
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Emlak az önce
Konut piyasasında yüksek fiyat beklentisi yerini pazarlık dönemine bırakırken, alım gücündeki zayıflama ve krediye erişimdeki sıkıntılar satıcıları indirimlere daha açık hale getirdi.
- Özellikle ikinci el konutlarda ilan fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark açıldı.
- Emlak danışmanlarına göre birçok bölgede pazarlık oranı yüzde 10-20'ye ulaşıyor.
- İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Pendik ve Kartal gibi ilçelerde pazarlık daha belirgin hale geldi.
- Uzmanlar, ilan fiyatlarının artık nihai satış fiyatı olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.
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Konut piyasasında yüksek fiyat beklentisinin yerini pazarlık dönemi aldı. Özellikle ikinci el konutlarda ilan fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark açılırken, alım gücündeki zayıflama ve krediye erişimde yaşanan sıkıntılar sebebiyle satıcılar indirim taleplerine daha sıcak bakıyor.
Emlak danışmanlarına göre birçok bölgede pazarlık oranı yüzde 10-20’ye ulaşıyor.
İstanbul’da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Pendik ve Kartal gibi ikinci el konut stokunun yoğun olduğu ilçelerde pazarlık daha belirgin hâle gelirken, uzmanlar ilan fiyatlarının artık nihai satış fiyatı olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.
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