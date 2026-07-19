Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala, kiralık konut piyasasında beklenen hareketlilik erken başladı. Öğrenci talebi ve memur tayinlerinin kesiştiği bu dönemde fahiş fiyat krizine yakalanmamak için uzmanlar “Son dakikayı bekleyen kaybeder, şimdiden evinizi tutun” uyarısında bulunurken, kampüs civarında fiyat artışları yapanların da denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Eylül ayında üniversitelerin kapılarını yeniden açacak olması ve memur tayin döneminin aynı takvime denk gelmesi, kiralık konut piyasasında çarkları beklenenden çok daha erken hızlandırdı. Öğrenciler ve aileleri cep yakmayan, güvenli bir ev bulabilmek için arayışa şimdiden başlarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu kentlerde tam anlamıyla bir talep patlaması yaşanıyor. Öyle ki, bazı aileler uygun fiyatlı evleri kaçırmamak için çocuklarının üniversite tercih sonuçlarını dahi beklemeden hedefledikleri şehirlere giderek emlakçı emlakçı gezmeye başladı.

ARAYAN ÇOK, BULAN AZ

Sektör temsilcileri, asıl yoğunluğun ağustos ayından itibaren zirve yapacağını belirterek, uygun fiyatlı ve merkezî dairelerin internetteki ilan sitelerine bile düşmeden, el altından çok kısa sürede kiralandığına dikkat çekiyor. Eskişehir’deki bir gayrimenkul danışmanının “Sabah ofisin camına astığım kiralık ilanını, telefon susmadığı için öğlen olmadan indirmek zorunda kalıyorum” sözleri sahadaki telaşı gözler önüne seriyor. Bütçesine uygun, ulaşımı kolay bir ev bulmak isteyenlerin elini çabuk tutması ve kararsızlık yaşamaması şart… İstanbul’a tayini çıkan bir memurun “Akşamüstü gezip beğendiğim evi ‘sabah haber veririm’ diyene kadar başkası tuttu” şeklindeki isyanı, zamanla yarışın ne kadar çetin geçtiğini kanıtlıyor. Uzmanlar bu yıl kiralık ev arayışındaki zorlu barınma sınavını, dersine erken çalışan ve hızlı karar verenlerin kazanacağını söylüyor.

Kiralıkta önce gelen kazanacak: Öğrencinin barınma sınavı erken başladı

KAMPÜS ÇEVRESİNDE FİYATLAR KATLANACAK

Emlak danışmanlarına göre barınma telaşını son haftalara bırakmak büyük bir risk taşıyor. Özellikle üniversite kampüslerine, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma hatlarına yürüme mesafesinde olan bölgelerde kiraların, artan taleple birlikte hızla yükseliş eğilimine girmesi bekleniyor. Bu stratejik lokasyonlarda uygun fiyatlı seçenekler henüz temmuz ayından itibaren tükenmeye başlamış durumda. ß

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin de mevcut evlerini değiştirmek için piyasaya girmesiyle birlikte arz-talep dengesi iyice bozuluyor. Bu nedenle ağustos sonu veya eylül ayında ev tutmaya çalışanları sadece yüksek kiralar değil, aynı zamanda çok kısıtlı ve yaşı büyük konut seçenekleri bekliyor. Uzmanlar, bütçeyi korumanın tek yolunun bir an önce harekete geçip sözleşme yapmak olduğunu vurguluyor.

Kiralıkta önce gelen kazanacak: Öğrencinin barınma sınavı erken başladı

GİZLİ MALİYETLERİ MUTLAKA HESAPLAYIN

Öğrenci ve memurlar için ev kiralarken sadece aylık kira bedeline odaklanmak bütçede ciddi delikler açabiliyor. Uzmanlar; son dönemde kiralarla yarışır hâle gelen yüksek apartman ve site aidatları, peşin istenen iki depozito ve okula/işe olan günlük ulaşım masraflarının da aylık gider tablosuna mutlaka eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bazı güvenlikli veya kapıcılı binalarda aidatların asgari ücretin üçte birine ulaştığı görülüyor. Buna ek olarak ilk girişte ödenen emlakçı komisyonu, elektrik/su aboneliklerini üzerine alma ücretleri ve taşınma/nakliye bedelleri de hesaba katıldığında, başlangıç maliyetleri ciddi bir külfet oluşturuyor. Ailelerin kiralık ev ararken bütçelerini sürpriz yaşamamak adına sadece ‘kira’ üzerinden değil, bu gizli gider kalemlerinin toplamı üzerinden yapması gerekiyor.

Kiralıkta önce gelen kazanacak: Öğrencinin barınma sınavı erken başladı

FIRSATÇI EV SAHİBİNE DENETİM GEREKİYOR

Her yıl kayıt dönemine doğru yaşanan bu telaş, piyasayı hareketlendirdiği kadar kötü niyetli girişimlere de zemin hazırlıyor. Sektör temsilcileri, oluşan yüksek talebi fırsata çevirmek isteyen ve kira bedellerini suni olarak artıran ev sahipleri konusunda uyarıda bulunuyor. Bazı mülk sahiplerinin “nasıl olsa mecburen tutacaklar” mantığıyla bölge rayiç bedelinin çok üzerinde rakamlar çektiği, hatta yıllık peşin kira ödemesi veya boş tahliye taahhütnamesi gibi ağır şartlar dayattığı gözlemleniyor.

Ailelerin çaresizliğinden yararlanmaya çalışan bu zihniyete karşı uyaran yetkililer, öğrenci ve memurun mağdur olmaması adına, fahiş fiyat taleplerine karşı şikâyet mekanizmalarının işletilmesi ve bölgesel denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor.





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