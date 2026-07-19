2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin Atlanta kentinde evsizlerin şehir merkezinden uzaklaştırıldığı iddiaları gündem oldu. Evsizler, turistlere "kusursuz bir şehir" görüntüsü sunmak için zorla yerlerinden edildiklerini öne sürerken, yaşananlar büyük tepki topladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki organizasyonu yalnızca sahadaki futboluyla değil, ev sahibi şehirlerde yaşanan sosyal tartışmalarla da gündeme geliyor. Final öncesinde Atlanta'da evsizlerin kent merkezinden uzaklaştırıldığı yönündeki iddialar dikkat çekerken, bazı evsizler uygulamaların Dünya Kupası nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

Atlanta şehrinde yaşayan evsizler

"DÜNYA KUPASI İÇİN BİZİ GÖZDEN UZAKLAŞTIRDILAR" İDDİASI

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre Atlanta'da yaşayan bazı evsizler, Dünya Kupası sürecinde şehir merkezinden uzak bölgelere götürüldüklerini ve bunun turistlere daha "temiz" bir görüntü sunmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

Sirius isimli bir evsiz, gece saatlerinde şehir dışındaki bir merkeze bırakıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Beni gece yarısı oraya bıraktılar. Dünya Kupası yüzünden bunu yaptılar. Turistlere şehri daha güzel göstermek istiyorlar. Geri yürüyerek döndüm."

Bir başka evsiz Drayvon Clark ise organizasyonun kendilerini dışlanmış hissettirdiğini söyledi.

"Topluluğumuzun büyük kısmı Dünya Kupası nedeniyle bulunduğu yerlerden uzaklaştırıldı. Biz sadece para kazandıracak insanlar değiliz. Bize insan gibi davranılmadığını düşünüyoruz."

Atlanta şehrinde yaşayan evsizler

ATLANTA'DAKİ TAHLİYELER TARTIŞILIYOR

Haberde, Atlanta'daki Freedom Park'ta kurulan çadırların belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı, çadırlarla birlikte kimlik, ilaç ve kişisel eşyaların da toplandığı belirtildi. Atlanta Belediyesi ise söz konusu alanın resmi bir evsiz kampı olmadığını savunarak yapılan işlemi "rutin park bakımı" olarak nitelendirdi.

Kentteki son Dünya Kupası maçından önce parkın tamamen boşaltıldığı ve çadırların bulunduğu alandan hiçbir iz kalmadığı aktarıldı.

Atlanta şehrinde yaşayan evsizler

BELEDİYE BAŞKANININ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Atlanta Belediye Başkanı Andre Dickens'ın daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Dickens, geçen yıl yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Barınma imkanı olmayan kişilerin şehir merkezine gelmemesini istiyoruz. Bu sadece Dünya Kupası dönemi için değil, kalıcı hedefimiz."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de daha önce yaptığı açıklamada şehir merkezindeki evsiz sorununa ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilmişti.

Atlanta Belediye Başkanı Andre Dickens

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE "DOWNTOWN RISING" PLANI

Atlanta yönetimi, Dünya Kupası öncesinde şehir merkezindeki evsiz kamplarını kaldırmayı hedefleyen "Downtown Rising" adlı projeyi hayata geçirdi.

Yetkililer, proje kapsamında yaklaşık 500 kişinin barınma imkanına kavuştuğunu açıklarken, insan hakları savunucuları uygulamaların yöntemine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu dile getiriyor.

Atlanta şehrinde yaşayan evsizler

EVSİZLER NEREYE GİTTİ?

Atlanta'da evsizlere yönelik hizmet veren sağlık çalışanları da Dünya Kupası sürecinde sokaktaki evsiz sayısının belirgin şekilde azaldığını ancak bu kişilerin nereye götürüldüğüne ilişkin net bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Bir sağlık çalışanı şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanların ortadan kaybolduğunu görüyoruz ama nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bazıları yaşadıkları bölgede kalmak istiyordu."

Atlanta şehrinde yaşayan evsizler

DÜNYA KUPASI EV SAHİBİ ŞEHİRLERDE BENZER UYGULAMALAR

Haberde benzer uygulamaların yalnızca Atlanta ile sınırlı olmadığı da belirtildi.

Los Angeles'ta bazı evsizlerin otellere yerleştirildiği, Dallas'ta belediye binası yakınındaki büyük bir çadır kampının kaldırıldığı, Seattle'da ise Dünya Kupası öncesinde şehir merkezindeki evsiz kamplarını azaltmaya yönelik konut projelerinin hayata geçirildiği aktarıldı.

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