Milyarlarca liralık para trafiğinin tespit edildiği AHBAP soruşturmasında MASAK raporu dosyaya eklendi. Hesabında milyarlık para trafiği bulunan tutuklu asistan Yeliz Kaya ifadesinde, Haluk Levent'in çeklere kendi yerine imza attığını ve bir alkollü içecek firmasına, ortaklık için milyonlarca lira aktardığını söyledi. Ayrıca dernek tüzel kişiliği üzerinden gıda, içecek ve konaklama sektörlerine yönelik yapılan, 'Ahbap' isminin yer aldığı alkollü içecek markası, "Ahbap Su" ve "Ahbaphane" gibi dikkat çeken marka tescil başvuruları tespit edildi.

AHBAP Derneği merkezli yürütülen soruşturma süreci, dosyaya dahil edilen yeni mali raporlarla farklı bir aşamaya taşındı. Soruşturma makamları tarafından talep edilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, dava dosyasına resmi olarak girdi. İlgili raporda, soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent ve aynı dosyada tutuklu bulunan asistanı Yeliz Kaya'nın banka hareketleri ile Kaya'nın, Haluk Levent ile ilgili alkollü içecek firmasına ortalık itirafları geniş yer aldı.

ASİSTANIN MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından hazırlanan söz konusu raporda, şüpheli Yeliz Kaya'nın mali kayıtları geçmişe dönük olarak detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda Kaya'nın banka hesaplarında milyarlarca liralık bir işlem hacmi tespit edildi. Resmi verilere göre asistan Kaya'nın hesaplarında 2024 yılında 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık finansal işlem gerçekleştiği kayıtlara geçirildi.

YELİZ KAYA'DAN SAHTE İMZA İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Yeliz Kaya'nın dernekle bağlantılı para trafiği, taşınmaz devirleri, çekler ve banka hesaplarına ilişkin savcılığa verdiği ifade de geniş yer buldu. Kaya, Haluk Levent'in yürüttüğü bazı ticari faaliyetler hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kaya, bu imzaların bizzat Haluk Levent tarafından atıldığını beyan etti.

AKBERG ŞİRKETİ'NE ORTAK OLMUŞ

Yeliz Kaya'nın ifadesinde yer alan en belirgin ticari ilişkilerden biri, Akberg isimli alkollü içecek üreten bir şirket üzerinden şekillendi. Kaya'nın resmi makamlara verdiği beyana göre Haluk Levent, bu firmaya ortak olma amacıyla Güney Köse isimli şahsa belirli bir miktar para transferi gerçekleştirdi. Ancak Kaya, söz konusu para transferinin akıbeti veya ticari ortaklık sürecinin nasıl sonuçlandığı hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

ŞARAP TESİSİNE YAPILAN MİLYONLUK TRANSFERLER

Asistanın ifadeleri sonrasında derinleştirilen soruşturmada, İzmir detayı da resmi evraklara yansıdı. Kaya'nın iddiaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Akberg Wine isimli şarap üretim tesisinin kurucusu Güney Köse'ye ticari ortaklık kurmak maksadıyla milyonlarca lira para aktardığı bilgisi soruşturma dosyasına dahil edildi.

İzmir Selçuk merkezli alkollü içecek tesisinin kurucusu olan Güney Köse ile ilgili dosyaya giren bir diğer bilgi ise yurt dışındaki ticari faaliyetlerine yönelik oldu. Soruşturma evraklarında, Köse'nin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kısa bir süre önce açılışını yaptığı şarap evinin finansal zorluklar çekerek iflas ettiği bilgisine yer verildi.

Soruşturma süreci, yalnızca banka hesapları ve kişisel ifadelerle sınırlı kalmayarak derneğin ticari ve kurumsal hamlelerini de mercek altına aldı. Bu kapsamda, Ahbap Derneği adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan resmi marka tescil başvuruları yetkililer tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu ve başvuru evrakları dosyaya eklendi.

DİKKAT ÇEKEN TESCİLLER: OTEL, SU VE ALKOLLÜ İÇECEK MARKALARI

Dosyada yer alan patent kurumu kayıtlarına göre, dernek adına yeme-içme, konaklama ve içecek sektörlerini kapsayan çeşitli marka tescilleri yapıldığı belirlendi. Dernek tüzel kişiliği üzerinden "Ahbap Kahve", "Ahbap Su" ve "Ahbap Bira" markaları için tescil başvurularında bulunulurken, "Ahbaphane" ismiyle de otel ve yeme-içme mekanları kurmaya yönelik tescil hakkının resmen alındığı tespit edildi.

'AHBAP BİRA' MARKASI ÇIKARMIŞ

Marka tescil belgelerinde yer alan ayrıntılarda, özellikle "Ahbap Bira" markasının hangi ürün gruplarını kapsadığı netlik kazandı. Dosyaya giren belgelere göre ilgili markanın sadece alkollü içecek kategorisiyle sınırlı kalmadığı ifade edildi. Markanın, alkollü içeceğin yanı sıra maden suyu, meyve suyu ile enerji ve protein destekli sporcu içeceklerini de içeren geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde tescil edildiği belirtildi.

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