AHBAP Derneği soruşturmasında dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyesi Alper Çelik arasında futbol bahisleri ve kupon paylaşımları olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasına girdiği öne sürülen WhatsApp ekran görüntülerinde, Haluk Levent ile AHBAP Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis tahminleri ve kupon paylaşımlarının yer aldığı görüldü.

Ekran görüntülerinde, farklı futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis tahminleri yer aldı.

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ALPER ÇELİK DE TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, bugün noterde işlem yaparken yakalanmıştı. Çelik çırakıldığı mahkemece tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Haluk Leventin bahis mesajları ortaya çıktı! Stuttgart handikap yenecek 100...

Bu kapsamda, AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Haluk Leventin bahis mesajları ortaya çıktı! Stuttgart handikap yenecek 100...

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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