İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesi yeniden gündeme geldi. Correia, Haluk Levent ile 3 kez para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını itiraf etmişti. Levent ile ilgili ayrıca "Yanımda esrar maddesini net olarak kullandı. Ben de onunla beraber uyuşturucu madde kullandım" demişti. Soruşturmada telefon incelemeleri ve diğer delillere yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçtiğimiz günlerde 23 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken gözaltına alınanlar arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker ve Selin Ciğerci yer aldı.

8 İSİM ‘POZİTİF’ ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verilmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", bazı şüpheliler hakkında ise, "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltildi. Bu çerçevede Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla, Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT VE BERDAN MARDİNİ’YE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı uygulandı.

Tutuklu model ifadesinde anlattı! Haluk Levent detayı dosyada: ‘3 kez para karşılığı birlikte olduk’

"TELEFONUM İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan model Correia, savcılık sorgusunda derin pişmanlık içerisinde olduğunu ve telefon şifresini kendi isteğiyle verdiğini belirterek, "Telefon şifremi gözaltına alındığımda kendi rızam ile vermiştim. Telefonum incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Uyuşturucu madde kullandığım için derin pişmanlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT'LE 3 KEZ PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİM OLDU"

Correia, ifadesinde Haluk Levent'ten bahsederek, "Haluk Levent ile 13 Aralık 2021 yılında iletişime geçtik. Kendisi bana telefondan mesaj attı. Daha sonradan 1 Ocak 2022 yılında tekrardan yazıştık. 1 Şubat 2022, 8 Temmuz 2022 ve devamındaki yazışmalarımız telefonumda mevcuttur. Bu kişiyle 3 kez para karşılığı cinsel ilişkim oldu. Yanımda esrar maddesini net olarak kullandı. Ben de onunla beraber uyuşturucu madde kullandım. 2 kez ödememi bin dolar şeklinde aldım. Son ödememi nasıl aldığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu model ifadesinde anlattı! Haluk Levent detayı dosyada: ‘3 kez para karşılığı birlikte olduk’

EMİR SARIGÜL VE HASAN VATAN'A YÖNELİK İDDİALAR

Correia ifadesinde, "Emir Sarıgül ile 3 kez para karşılığı cinsel ilişkim oldu. Kendisiyle 27 Kasım 2021 tarihinde cinsel birliktelik için yazıştık. Telefonumda çıkan yazışmalar bunun ispatıdır. Bu kişinin yanımda net olarak kokain maddesini kullandığına tanıklık ettim. Telefonumda bulunan fotoğraflar Hasan Vatan isimli kişiye aittir. Mavi renkli Ferrari marka aracın önünde çektiğim fotoğraftaki araç ona aittir. Ayrıca teknesinde bulunan 3 kadın fotoğrafı da bu kişiyle birlikte olmak için gittiğimiz zamana aittir. Bu fotoğrafları kendisi bana attı. Hasan Vatan uyuşturucu madde içmedi. Kendisiyle 3 ya da 4 kez cinsel birlikteliğimiz oldu'' cümlelerini kullandı.

"BENİ ZENGİN İŞ ADAMLARINA YÖNLENDİRDİ"

Telefonunda kayıtlı olan Nadela Moldova adlı kişiden bahseden Correia, "Nadela, beni sayısız kez zengin iş adamları ile tanıştırıp karşılığında para kazanan kişidir. Benim gibi birçok mağdur kadın bulunmaktadır” dedi.

"TELEFON, FOTO YOK, FOTO YOK" UYARISI…

Nadela Moldova ile yapmış olduğum yazışmada "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" demesinin nedeni 2021 yılında Antalya'da beni birden fazla kadının olduğu cinsel ilişki yaşamamız için gönderdiği iş ile alakalıdır. Telefonumda bulunan videolar buraya giderken kadınlarla birlikte çektiğimiz videolardır. Tekneye telefonlar kapatılmış vaziyette bindik" şeklinde konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU DA VARDI”

Bindiği teknede Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu iddiasında bulunan Correia, "2 adet tekne yan yanaydı. Bir teknede erkekler eğlencesini ve cinsel ilişkisini yaşar, diğer teknede ise kadınlar kalırdı. Yaklaşık 25-30 kişi vardı, kadın sayısı daha fazlaydı. Kadınların hepsi benim gibi yabancıydı. Ben bu teknede 2 gece 3 gün kaldım. Bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişki yaşadım. Cinsel ilişkimiz esnasında Olga isimli Rus kadın da bizimle birlikte grup yaptı. Olga isimli kadın Ekrem İmamoğlu ile daha samimiydiler, tahmin ediyorum ki daha önceden tanışıklıkları vardı. Olga ve benimle birlikteliği yaklaşık 1 saat sürdü. Ekrem İmamoğlu uyuşturucu madde kullanmadı ancak erkekler teknesinde uyuşturucu madde vardı. Burada uyuşturucu madde kullandım. Bundan dolayı pişmanlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Dosyada yer alan ATK raporu Correia'nın uyuşturucu kullandığı yönündeki ifadeleri desteklerken, Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Hasan Vatan hakkındaki beyanları ise yapılan telefon incelemeleriyle destekler nitelikte olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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