VakıfBank, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığı 300 milyon dolarlık kaynakla Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı'nı devreye aldı. Programla deprem bölgesinin yeniden inşası ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlanacak.

VakıfBank, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı (KODEB) vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı'nı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak stratejik yatırımlara uzun vadeli finansman sunmayı amaçlıyor.

Program, deprem bölgesinin yeniden inşasından reel sektörün yeşil dönüşümüne uzanan geniş bir alanda ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen bütüncül finansman modeli sunuyor.

VakıfBanka 300 milyon dolarlık finansman!

Üretimi, istihdamı, ihracatı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik kalkınma unsuru olarak ele alan VakıfBank, uluslararası kaynakları Türkiye'nin öncelikli yatırım alanlarına yönlendirerek reel sektörün dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

11 İLİN YENİDEN İNŞASINA DESTEK VERİLECEK

Programın ilk ayağını, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına yönelik finansman desteği oluşturuyor.

Bu kapsamda sosyal konut, devlet okulu, hastane ve klinik yapımında görev alan yüklenici firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarıyla makine ve teçhizat yatırımları finanse edilecek.

İşletme Kredisi ile maaş, SGK, inşaat malzemesi ve işçilik giderleri desteklenirken, Yatırım Kredisi ile makine ve teçhizat alımlarına finansman sağlanacak. Program kapsamında risk grubu bazında 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunulacak.

Programın ikinci ayağında ise KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik yeni imkanlar hayata geçirilecek. Enerji Verimliliği Kredisi, Yenilenebilir Enerji Kredisi, Sanayi Dekarbonizasyon Kredisi ve Temiz Ulaşım Kredisi başlıkları altında uygun koşullu kredi seçenekleri sunulacak.

Bu kapsamda işletmelerin enerji verimliliğini artıran yatırımları, güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, batarya depolama sistemleri, elektrikli araç şarj altyapılarıyla karbon emisyonunu azaltmaya yönelik sanayi uygulamaları teşvik edilecek.

Elektrikli ticari araç ve filo dönüşümünden akıllı filo yönetimine kadar uzanan temiz ulaşım yatırımları da program kapsamındaki imkanlardan yararlanabilecek. Program kapsamında hayata geçirilecek yatırımların, ülkenin enerji ithalatını azaltarak cari açığın düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

VakıfBanka 300 milyon dolarlık finansman!

Sürdürülebilirlik temalı finansmanda banka, Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı ile Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleriyle uyumlu şekilde, deprem bölgesinin yeniden inşası, sürdürülebilir üretimin yaygınlaşması ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor.

Banka, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı (KODEB) vizyonu doğrultusunda geliştirdiği finansman modelleriyle üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya değer katmayı sürdürecek.

FİNANSMAN MODELLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, finansmanı ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir araç olarak gördüklerini belirtti.

Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyonunun temelinde de bu anlayışın yer aldığına dikkati çeken Arslan, 'Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki kaynak, uluslararası finans kuruluşlarının bankamıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Arslan, programla bir taraftan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kalkmasına destek verirken, diğer taraftan KOBİ'lerin enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm yatırımlarını finansmanla buluşturarak rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

VakıfBanka 300 milyon dolarlık finansman!

Arslan, 'Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda firmalarımızın dönüşümünü desteklemeyi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üreticimizin, ihracatçımızın ve KOBİ'lerimizin yanında olmaya, kalkınmaya değer katan finansman modelleri geliştirmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

AIIB Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü Gregory Liu ise finansmanın AIIB'nin Türkiye'yi kritik bir toparlanma döneminde destekleme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade ederek, 'İklim eylemini de işbirliğimizin merkezinde tutmaktadır. VakıfBank ile ortaklık kurarak, yeniden yapılanma çalışmalarının hızlanmasına ve KOBİ'lerin Türkiye'nin iklim dönüşümüne anlamlı şekilde katkıda bulunmalarını sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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