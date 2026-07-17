Bodrum'a ilk kez geldi! 3 bin 319 turist getirdi
Bodrum Cruise Port, aynı gün iki dev kruvaziyer gemisini ağırladı. Toplam 3 bin 319 yolcu ve 1.408 personelle ilçeye gelen gemiler, kruvaziyer turizminde sezon hareketliliğini artırdı.
- Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi ve 717 yolcu ile 536 personeli bulunuyordu.
- Bahama bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas, Limassol Limanı'ndan Bodrum'a geldi ve 2 bin 602 yolcu ile 872 personeli bulunuyordu.
- Her iki gemiden inen turistler Bodrum'da vakit geçirdi ve tarihi/turistik yerleri ziyaret etti.
- Silver Nova akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek.
- Brilliance Of The Seas Santorini Limanı'na hareket edecek.
- Bodrum kruvaziyer turizminin önemli bir durağıdır ve sezon boyunca çok sayıda yolcu gemisinin gelmesi beklenmektedir.
Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, sabah saatlerinde Santorini Limanı’ndan Bodrum Cruise Port’a yanaştı. Bodrum’a ilk kez gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere 717 yolcu ile 536 personel bulundu. Geminin akşam saatleri de Patmos Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.
Bahama bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas ise saatlerinde Limassol Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 602 yolcu ile 872 personelin bulunduğu belirtildi. Dev kruvaziyerin Santorini Limanı’na hareket edeceği bildirildi.
İki kruvaziyer gemisiyle Bodrum’a gelen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve çarşı merkezinde vakit geçirirken, tarihi ve turistik alanları da ziyaret etti. Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olan Bodrum’da sezon boyunca çok sayıda yolcu gemisinin ilçeye sefer düzenlemesi bekleniyor.