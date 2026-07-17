Bodrum Cruise Port, aynı gün iki dev kruvaziyer gemisini ağırladı. Toplam 3 bin 319 yolcu ve 1.408 personelle ilçeye gelen gemiler, kruvaziyer turizminde sezon hareketliliğini artırdı.

Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, sabah saatlerinde Santorini Limanı’ndan Bodrum Cruise Port’a yanaştı. Bodrum’a ilk kez gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere 717 yolcu ile 536 personel bulundu. Geminin akşam saatleri de Patmos Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Köylülerin yaptığı hamle bütün ahaliyi ihya etti! Gelirlerini katladılar

Bahama bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas ise saatlerinde Limassol Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 602 yolcu ile 872 personelin bulunduğu belirtildi. Dev kruvaziyerin Santorini Limanı’na hareket edeceği bildirildi.

Bodruma ilk kez geldi! 3 bin 319 turist getirdi

İki kruvaziyer gemisiyle Bodrum’a gelen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve çarşı merkezinde vakit geçirirken, tarihi ve turistik alanları da ziyaret etti. Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olan Bodrum’da sezon boyunca çok sayıda yolcu gemisinin ilçeye sefer düzenlemesi bekleniyor.

Bodruma ilk kez geldi! 3 bin 319 turist getirdi

Haberle İlgili Daha Fazlası