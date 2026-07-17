Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Belgrad'da sürüyor. Çeyrek final yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Filenin Efeleri, Ukrayna karşısında önemli bir sınava çıkacak.

Sırbistan etabına galibiyetle başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'deki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri, kadrolar ve üçüncü etap programı voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Filenin Efeleri ile Ukrayna arasında oynanacak 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşların dijital platformlarından da takip edilebilecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü haftaya ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek başladı. Bu sonuçla organizasyondaki galibiyet sayısını 6'ya çıkaran milliler, Ukrayna karşısında da kazanarak VNL Finalleri yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri VNL 2. maç

FİLENİN EFELERİ UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye, VNL puan tablosunda ilk yedi içerisinde yer alarak tarihinde ilk kez finallere katılmayı hedefliyor. Bu nedenle Ukrayna karşılaşması, çeyrek final yarışındaki en kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Rakip Ukrayna ise üçüncü haftaya İran galibiyetiyle başladı ve puan tablosunda üst sıralardaki yerini koruyor.

Omuz ağrısı bulunan ve Sırbistan karşısında forma giyemeyen Bedirhan Bülbül'ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İşte, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki Filenin Efeleri kadrosu:

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri VNL 2. maç

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ (VNL) 3. ETAP KADROSU

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Belgrad etabı kadrosunda pasör olarak Murat Yenipazar, Hilmi Şahin ve Ömercan Burak Karahan yer alıyor. Pasör çaprazlarında Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler ve Kaan Gürbüz görev yapacak.

Üçüncü etap kadrosunda smaçör olarak Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit ve Mirza Lagumdžija; orta oyuncu olarak Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic ve Ertuğrul Gazi Metin bulunuyor. Libero pozisyonunda ise Berkay Bayraktar ile Abdulsamet Yalçın yer alıyor.

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri VNL 2. maç

SONRAKİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Filenin Efeleri, VNL'nin üçüncü ve son haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dört karşılaşmaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, etabın ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin üçüncü hafta kalan maçları:

18 Temmuz - 17.30: Türkiye - Slovenya

19 Temmuz - 14.00: Türkiye - İran

Haberle İlgili Daha Fazlası