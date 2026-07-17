Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlenledi. Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Greenwood transferi için çok zorluklarla karşılaştık, çok rakiplerle mücadele ettik" dedi.

Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenlendi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

Mason Greenwood - Vedat Muriqi - Nathan Ake

"GREENWOOD BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Greenwood transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Kamer, "Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Teknik kadromuz eksikleri bize bildirdiler ve biz de o eksik noktalarda dünyanın en iyi futbolcularını takımımıza kazandırmaya çalıştık. Greenwood transferi için çok zorluklarla karşılaştık, çok rakiplerle mücadele ettik. 45 yıldır çalışıyorum, 45 yıldır bu kadar sorumlu, sıkıntılı süreç yaşamadım. Bu transferin gerçekleşmesinde 2 tane önemli değer vardı; bir tanesi başkanımız Aziz Yıldırım ve ikincisi de Greenwood'un kendisi. Bu transfer sürecince beni en çok üzen sosyal medya ve basında yazılanlardı. 50-60 milyonlar havada uçuştu. Bunları bu transferde futbolcuyu satacak taraf da görüyor. Aziz Yıldırım 'Serbest kalma parası 50 milyon euro mu? Gerekirse 50 milyon euro vereceğiz' dedi. Greenwood da 'Ya Fenerbahçe ya da Marsilya' dedi ve bize yardımcı oldu. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave yapılacak ama hangi pozisyon olduğunu ileride paylaşacağız. Sıra teknik heyetimizde, taraftarımızda. Taraftarımızdan 90 dakika destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI TAKIMA KAZANDIRDIK"

Oğuz Çetin, transfer sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'ın kendilerine verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, "Aziz Yıldırım'ın bizlere verdiği destekle çok önemli oyuncuları takıma kazandırdık. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Bu transferler sürecinde oyuncuların Fenerbahçe'de olma istekleri ve iradesini ortaya koymaları sayesinde bugün sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durabiliyoruz" şeklinde konuştu.

MURIQI: ONURLU VE GURURLUYUM

Vedat Muriqi, yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum" sözlerini sarf etti.

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"SAÇMA BİR POZİSYONDA SKATLANDIM"

Topuk Yaylası Kampı’nda yaşadığı sakatlıktan ötürü hazırlık maçlarında forma giyemeyen Muriqi, sakatlığıyla ilgili son durumu, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildir. Tabiri caizse saçma bir pozisyonda oldu. Maç olarak tarih belirtmek zor ama tedavi sürecim iyi gidiyor. Sağlık ekibi ve teknik ekiple hep beraber oturup kesin dönüş tarihini netleştireceğiz" şeklinde değerlendirdi.

AKE: EDERSON, FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVDİĞNİ SÖYLEDİ

Transfer öncesinde Ederson ile görüştüğünü aktaran Hollandalı futbolcu Nathan Ake, "Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. Ederson, İstanbul ve Fenerbahçe hakkında bilgiler verdi. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyledi. Atmosferin ve taraftarların inanılmaz olduğunu söyledi. Burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Bu da zaten benim hoşuma giden bir şey" şeklinde konuştu.

Nathan Ake, 2020'de yaklaşık 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer olmuştu.

GREENWOOD: RONALDO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

İngiliz yıldız Greenwood, "Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?" sorusuna, "Ondan çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor" cevabını verdi.

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