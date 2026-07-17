LGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tercih takvimine odaklandı. Tercihlerin sona ereceği tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün, lise tercih sürecini yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme takvimi de yakından takip ediliyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve nakil süreci MEB tarafından ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 LGS tercihleri, 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Tercih döneminde öğrenciler; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edilebiliyor.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2026 LGS yerleştirme sonuç tarihi

2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek, yerleşemeyen adaylar ise nakil sürecine katılabilecek.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2026 LGS yerleştirme sonuç tarihi

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

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