AHBAP Derneği'ndeki bağış vurgunu soruşturmasında noterde yakalanıp tutuklanan Alper Çelik’in ifadesi ortaya çıktı. Çelik, "Kaybedilen rakamlar doğru, benim hesabımdan borsa ve bahis oynadı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan derneğin kurucularından Alper Çelik, savcılık ifadesinde suçu Haluk Levent'e attı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı ifadeye göre Alper Çelik, Levent’in kendi hesabı üzerinden borsa işlemleri yaptığını, bir bahis sitesi hesabından ise bahis oynandığını öne sürdü.

Bağışı toplayıp bahiste yediler! Haluk Leventin ortağı itiraf etti: Söylendiği kadar kaybettik

"SÖYLENDİĞİ MİKTARDA KAYBETTİK"

Çelik, ifadesinde “Bana hangi maçlara kupon yapacağımı söylerdi. Bazen hesabıma kendisi girip oynardı. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik” iddiasında bulundu.

Bağışı toplayıp bahiste yediler! Haluk Leventin ortağı itiraf etti: Söylendiği kadar kaybettik

Çelik ayrıca, bu işlemler için kendisine telefonla talimat verildiğini ve para yatırma işlemlerini kendi hesabı üzerinden gerçekleştirdiğini de savundu.

BİR GÜNDE 700 BİN LİRA KAYBETTİ

Alper Çelik’in "kaybedilen rakamlar doğru" diyerek onayladığı o detaylar, iki isim arasında geçen mesajlaşma görüntülerinin sızmasıyla ortaya çıkmıştı.

Bağışı toplayıp bahiste yediler! Haluk Leventin ortağı itiraf etti: Söylendiği kadar kaybettik

Yazışmalarda, Haluk Levent'in sadece tek bir maç kuponuna tek seferde 500 bin TL yatırdığı görülmüştü. İkilinin aynı gün içinde toplamda yaklaşık 700 bin TL'lik yasa dışı bahis kuponu oynadığı ve dernek paralarını bu hesaplarda erittiği iddia ediliyor.

Bağışı toplayıp bahiste yediler! Haluk Leventin ortağı itiraf etti: Söylendiği kadar kaybettik

NOTERDE YAKALANMIŞTI

AHBAP Derneği’ne yönelik "bağış paralarını zimmete geçirme" suçlamasıyla başlatılan geniş çaplı operasyonda, derneğin kurucularından Alper Çelik hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bağışı toplayıp bahiste yediler! Haluk Leventin ortağı itiraf etti: Söylendiği kadar kaybettik

Firari durumda olan Çelik, dün bir noter dairesinde işlem yapmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Çelik, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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