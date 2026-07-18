Washington'da peş peşe kritik imzalar atıldı. Irak ile ABD 60 milyar dolarlık anlaşmalara hazırlanırken, Irak ile Suriye de Kerkük-Banyas petrol boru hattını yeniden devreye alacak mutabakatı imzaladı.

Irak ile ABD arasında ekonomik ve enerji alanında tarihi nitelikte adımlar atılıyor. Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Washington ziyareti kapsamında toplam değeri 60 milyar doları bulan 50 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanacağı açıklandı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, anlaşmalar enerji, yatırım, finans, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Irak, ABD ile kasayı, Suriye ile enerji hattını açtı! Washingtonda peş peşe kritik imzalar

Başbakan Zeydi, Washington'da Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen iş konferansında yaptığı konuşmada, Irak'ın Amerikalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, ülkesinin yalnızca yüklenici değil, uzun vadeli kalkınma ortakları aradığını söyledi.

Irak, ABD ile kasayı, Suriye ile enerji hattını açtı! Washingtonda peş peşe kritik imzalar

Konferansa ABD'li şirketler, bankalar, yatırım fonları ve teknoloji sektörünün önde gelen temsilcileri katılırken, Amerikan şirketleri de Irak'taki reform süreci sayesinde yatırım ortamının daha cazip hâle geldiğini ifade etti.

KRİTİK PETROL HATTI YENİDEN DEVREYE GİRİYOR

Washington'daki temasların en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Irak ile Suriye arasında imzalanan ham petrol boru hattı mutabakatı oldu.

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ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmayla, Irak'ın Kerkük bölgesini Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan ham petrol boru hattının yeniden inşa edilerek faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

İmza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katılırken, ABD Dışişleri Bakanlığı projeyi bölgesel enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendirdi. Açıklamada, teknik ve finansal sürecin ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütüleceği bildirildi.

Irak, ABD ile kasayı, Suriye ile enerji hattını açtı! Washingtonda peş peşe kritik imzalar

2003'TEN BERİ KULLANILMIYORDU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ise boru hattının yeniden devreye girmesinin, küresel enerji arzında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltabilecek yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ağır hasar gören ve o tarihten bu yana kullanılmayan Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden işletmeye alınmasıyla birlikte, Irak petrolünün Akdeniz'e doğrudan ulaştırılması ve bölgesel enerji ticaretinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

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