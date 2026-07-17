Anadolu Ajansı
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın!
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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Gündem az önce
Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.
- Yangın, Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
- Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.
Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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