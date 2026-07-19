Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Mustafa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak, yeni projesi "Aşk ve Taht" için imajını yeniledi. Tarihi dizide rol alacak olan oyuncu, karakterine hazırlanmak için saçlarını uzatarak dikkat çeken bir değişime imza attı.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Emrah Altıntoprak, yeni sezon öncesinde bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimlerine başlanan "Aşk ve Taht" dizisi için imaj değiştiren oyuncu, tarihi atmosferi yansıtacak görünümüyle ilk kez okuma provasında kamera karşısına geçti.

İŞTE YENİ HALİ…

Yeni rolü için saçlarını, daha önce benzer bir değişim yaşayan oyuncu Akın Akınözü gibi kaynak yöntemiyle uzatan Altıntoprak'ın yeni hali sosyal medyada da ilgi gördü.

Emrah Altıntoprak'tan ‘Aşk ve Taht’ imajı! Saçlarını omuzlarına kadar uzattı

EMİR KARAARSLAN KARAKTERİNİ ÜSTLENECEK

Bozdağ Film imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturduğu "Aşk ve Taht" dizisinde Emrah Altıntoprak, Emir Karaarslan karakterini oynayacak. Büyük bir prodüksiyonla hazırlanan yapım, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden biri olan Sultan Alaaddin Keykubat devrini konu alacak.

Tarihi atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizide Altıntoprak'ın yeni karakteri ve değişen imajı, şimdiden izleyiciler arasında merak uyandırdı.

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