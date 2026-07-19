Yargıtay bir boşanma davasında eşlerden birinin diğerine sürekli, 'Seninle evlendiğime pişmanım' demesinin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme bu tür ifadelerin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış olduğunu belirterek, şiddetli geçimsizlik kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

Bursa’da şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

BORSA BAĞIMLISI İDDİASI

Evliliğin başından beri tartışmalar yaşandığını, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için evi terk ettiğini ve ailesiyle birlikte yaşadığını belirten davacı-karşı davalı kadın, eşinin borsa bağımlılığının olduğunu, bu sebeple zamanını telefon başında geçirdiğini ve ailesiyle ilgilenmediğini iddia etti.

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“BABASINI DARP ETTİ, ÇOCUĞU YERE ATTI”

Genç kadın, eşinin sürekli ‘Seninle evlendiğime pişmanım’ dediğini söyleyerek, ailesine karşı da saygısız tutumunun olduğunu, bir defasında babasını darp ettiğini, çocuklarını yere attığını ve çocuğunun FMF hastası olduğunu anlattı.

Genç kadın eşinin "Çocuğa bakmak istemiyorum, bakarsam üzerimde kalır" dediğini, davacı hamile kaldıktan sonraki 1,5 yıl boyunca taraflar arasında birliktelik yaşanmadığını, ortak çocuğun bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyledi.

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“ÖFKELİ VE NARSİST”

Davalı- karşı davacı erkek ise kadının öfkeli ve narsist olduğunu, davacının iş arkadaşlarının davacıyı "despot Rus generali" diye nitelendirdiklerini, evliliğin başından beri davacının bencil ve baskıcı olduğunu iddia etti.

KADIN AZ ERKEK AĞIR KUSURLU

Aile Mahkemesi, davacı kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığı, davalı erkeğin kadına ve annesine küfür ve hakaret ettiği, evlendiğine pişman olduğunu söylediği, farklı odada yatmasından dolayı yatağı ayırdığı, kadının az erkeğin ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle; asıl davanın ve karşı davanın kabulüne hükmetti.

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VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Ortak çocuğun velâyetinin anneye verilmesine, baba ile şahsi ilişki tesisine, ortak çocuk için 600 TL tedbir iştirak nafakasına, kadın için 18 bin TL maddî, 18 bin TL manevî tazminata hükmedilmesine, erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusura yönelik istinafının kısmen kabulü ile çocukların her biri yararına 2 bin TL tedbir ve iştirak nafakası ile, kadın yararına 35 bin TL maddî, 60 bin TL manevî tazminatın davalı-karşı davacı erkekten alınarak, davacı-karşı davalı kadına verilmesine, tarafların sair istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Kararı davalı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Yargıtay, eşlerden birinin diğerine sürekli, 'Seninle evlendiğime pişmanım' demesinin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme ise bu tür ifadelerin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış olduğuna, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

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