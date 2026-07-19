Burdur'un Gölhisar ilçesinde çamurla mühürlenen özel kuyularda, kendi buharıyla pişirilen asırlık kuyu kebabı yoğun ilgi görüyor. Mehmet Güngör’ün 35 yıldır sürdürdüğü bu geleneksel lezzet, yörenin süt kuzusu ve oğlak etlerinden hazırlanıyor. Kilogram fiyatı 1800 lira olan kebap, özgün pişirme tekniğiyle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzet tutkunlarını ilçeye çekiyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir asrı aşkın geçmişe sahip kuyu kebabı geleneği, baba mesleği olarak 35 yıldır sürdürülüyor. Çamurla mühürlenen özel kuyularda yaklaşık 2,5 saatte pişirilen süt kuzusu ve oğlak kebabı, ilçedeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık sürecinde ilk olarak kuyu yüksek ısıya ulaştırılıyor. Özenle hazırlanan etler askılara yerleştirildikten sonra kuyuya indiriliyor. Ardından kapağı kapatılan kuyunun kenarları hava almayacak şekilde çamurla sıvanarak tamamen mühürleniyor. Yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında pişen etler, lokum kıvamına ulaştığında kuyudan çıkarılarak sıcak şekilde servis ediliyor.

Çamurun altındaki 100 yıllık sır: Tadına bakmak isteyen şehir değiştiriyor! Kilosu 1800 lira

KİLOSU 1800 LİRADAN SATILIYOR

İlçede bir asrı aşkın süredir yapılan ve baba mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Mehmet Güngör, kuyu kebabının en önemli özelliğinin doğal pişirme tekniği olduğunu söyledi. Kilosu 1800 liradan satışa sunulan Gölhisar kuyu kebabı, Burdur'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.

Çamurun altındaki 100 yıllık sır: Tadına bakmak isteyen şehir değiştiriyor! Kilosu 1800 lira

"LEZZETİN SIRRI KUYUNUN İÇİNDE SAKLI"

Yaklaşık 35 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güngör, "Kebabımızı yöremizde doğal ortamda beslenen süt kuzusu ve oğlaklardan hazırlıyoruz. Önce kuyumuzu iyice kızdırıyoruz. Etleri kuyuya yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kenarlarını özel çamurla tamamen sıvıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde hava girmiyor. Et, yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında ağır ağır pişiyor. Bu yöntem sayesinde hem suyunu kaybetmiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Kuyudan çıktığı anda müşterilerimize sıcak olarak ikram ediyoruz." dedi.

Çamurun altındaki 100 yıllık sır: Tadına bakmak isteyen şehir değiştiriyor! Kilosu 1800 lira

"İSTANBUL'DAN KUYU KEBABI İÇİN GELDİ"

Lezzeti tatmak için İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Emre Yücel ise, "Türkiye'nin birçok yerinde kebap yedim ama Gölhisar kuyu kebabının tadı bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve lezzeti gerçekten farklı. Sadece bu kebabı yemek için İstanbul'dan geldim. Verilen emeğe fazlasıyla değiyor. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

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