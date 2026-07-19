Eskişehir'de kadınlar tuvaletinde sıra nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darp edilen iki kişi kanlar içinde kalırken, öfkeli bir şahsı polis ve yakınları yaklaşık 1,5 saat süren çabanın ardından sakinleştirebildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi.

TUVALET SIRASI KAVGASI

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar umumi tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Düğün için geldiler, tuvalet sırası yüzünden birbirlerine girdiler

2 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi. Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen 2 kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı naralar atarak aradığı görüldü.

Düğün için geldiler, tuvalet sırası yüzünden birbirlerine girdiler

SAKİNLEŞTİRMEK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp eden şahısları arayarak çevredekilere saldırdı. Bağırarak etrafa sataşan öfkeli üzeri çıplak adamı sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen şahıs yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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