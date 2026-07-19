Düğün için geldiler, tuvalet sırası yüzünden birbirlerine girdiler
Eskişehir'de kadınlar tuvaletinde sıra nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darp edilen iki kişi kanlar içinde kalırken, öfkeli bir şahsı polis ve yakınları yaklaşık 1,5 saat süren çabanın ardından sakinleştirebildi.
- Kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilerek kanlar içinde kaldı.
- Yaralılardan biri, kendisine saldıran şahısları arayarak çevredekilere sataştı.
- Agresif tavırlar sergileyen şahıs, polis ekipleri ve yakınlarının çabasıyla yaklaşık 1 buçuk saat sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi.
TUVALET SIRASI KAVGASI
Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar umumi tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı.
2 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi. Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen 2 kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı naralar atarak aradığı görüldü.
SAKİNLEŞTİRMEK 1,5 SAAT SÜRDÜ
Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp eden şahısları arayarak çevredekilere saldırdı. Bağırarak etrafa sataşan öfkeli üzeri çıplak adamı sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen şahıs yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.