Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem yazılı sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Lise eğitimini açık öğretim sistemi üzerinden tamamlayan binlerce öğrenci, belirlenen oturumlarda sınava katılarak mezuniyet yolunda önemli bir adım atacak. Üç oturumda tamamlanacak sınavın ayrıntıları haftalar öncesinden paylaşılmıştı. Peki, AÖL 3.dönem oturumları saat kaçta başlayacak/bitecek?

AÖL ( Açık Öğretim Lisesi) 3. Dönem sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Sınava katılacak adayların, sınav saatinden önce belirtilen okulda hazır bulunmaları ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Her oturum için adaylara belirlenen süre içerisinde soru kitapçığında yer alan soruları cevaplama imkanı tanınacak.

AÖL OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18 Temmuz 2026 tarihi itibariyle başladı. 1 ve 2.oturumları geride bırakan adaylar 3.oturumun bitiş tarihini merak ediyor. 3. Oturum 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başladı.10.00'da başlayan AÖL 3.oturumu 11.40'ta tamamlanacak.



AÖL 3.dönem oturumları saat kaçta başlayacak/bitecek?



SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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