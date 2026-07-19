Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 2 milyon TL altındaki model sayısı azaldı
Otomobil markaları Temmuz ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyatlarla birlikte Türkiye'de 2 milyon TL'nin altında satılan sıfır otomobil sayısı da azaldı. Geçen ay bu fiyat bandında 44 model bulunurken, Temmuz itibarıyla sayı 40'a geriledi. Listede sadece 10 tam elektrikli model yer alırken, en uygun fiyatlı otomobil ise 1 milyon 299 bin TL ile Dacia Sandero oldu. İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri...
- Geçtiğimiz ay 2 milyon TL altında 44 model bulunurken, Temmuz ayında bu sayı 40'a indi.
- Bu modellerden sadece 10 tanesi tamamen elektrikli.
- Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili Dacia Sandero 1.299.000 TL fiyatıyla listede yer alıyor.
- Listede fiyatı 2 milyon TL'nin altında olan birçok model bulunuyor.
- Elektrikli modeller arasında Citroen e-C3 1.440.000 TL ve Hyundai INSTER 1.450.000 TL gibi seçenekler mevcut.
Temmuz 2026 fiyat listelerinin açıklanmasıyla sıfır otomobil pazarındaki tablo yeniden değişti. Markaların duyurduğu zamlar, indirimler, kampanyalar ve yeni model seçenekleri, Türkiye’deki en uygun fiyatlı otomobiller sıralamasını da doğrudan etkiledi.
Haziran ayında 2 milyon TL’nin altında 44 farklı model bulunurken, Temmuz itibarıyla bu sayı 40’a geriledi. Bu fiyat aralığında kalan otomobillerin yalnızca 10’unu tamamen elektrikli modeller oluşturdu.
Peki Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili hangisi? Temmuz ayı itibarıyla 2 milyon TL’nin altında hangi modeller satın alınabiliyor? İşte güncel fiyatlarıyla Türkiye’nin en uygun sıfır otomobilleri...
İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri listesi…
|Sıra
|Model
|Fiyat
|1
|Dacia Sandero
|1.299.000 TL
|2
|Kia Picanto
|1.335.000 TL
|3
|Fiat Egea Sedan
|1.369.900 TL
|4
|Opel Corsa
|1.395.000 TL
|5
|Citroen e-C3
|1.440.000 TL
|6
|Hyundai INSTER
|1.450.000 TL
|7
|Fiat Grande Panda Elektrik
|1.465.000 TL
|8
|Hyundai i20
|1.470.000 TL
|9
|Hyundai Bayon
|1.570.000 TL
|10
|Dacia Jogger
|1.600.000 TL
|11
|Opel Frontera Elektrik
|1.600.000 TL
|12
|Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model)
|1.669.900 TL
|13
|Dacia Logan
|1.709.000 TL
|14
|Renault Clio
|1.750.000 TL
|15
|Dacia Sandero Stepway
|1.756.000 TL
|16
|Citroen e-C3 Aircross
|1.760.000 TL
|17
|Fiat Egea Cross
|1.780.500 TL
|18
|Toyota Corolla
|1.790.000 TL
|19
|Opel Mokka
|1.800.000 TL
|20
|Opel Corsa Elektrik
|1.800.000 TL
|21
|Skoda Fabia
|1.819.900 TL
|22
|Yeni Renault Clio
|1.830.000 TL
|23
|Opel Frontera
|1.840.000 TL
|24
|Renault Megane Sedan
|1.841.000 TL
|25
|Fiat 600 (2025 model)
|1.854.900 TL
|26
|Seat Ibiza
|1.857.000 TL
|27
|Skoda Kamiq
|1.864.200 TL
|28
|Renault Duster
|1.865.000 TL
|29
|Nissan Juke
|1.875.000 TL
|30
|Togg T10F
|1.884.980 TL
|31
|Kia XCeed
|1.895.000 TL
|32
|Ford Puma (2025 model)
|1.897.100 TL
|33
|Togg T10X
|1.909.048 TL
|34
|Hyundai i30
|1.944.000 TL
|35
|Seat Arona
|1.968.000 TL
|36
|Ford Puma Gen-E (2025 model)
|1.976.500 TL
|37
|Skoda Scala
|1.979.900 TL
|38
|Toyota Yaris Hybrid
|1.995.000 TL
|39
|Chery Tiggo 7 Comfort
|1.999.000 TL
|40
|Peugeot E-208
|1.999.500 TL