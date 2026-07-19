Otomobil markaları Temmuz ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyatlarla birlikte Türkiye'de 2 milyon TL'nin altında satılan sıfır otomobil sayısı da azaldı. Geçen ay bu fiyat bandında 44 model bulunurken, Temmuz itibarıyla sayı 40'a geriledi. Listede sadece 10 tam elektrikli model yer alırken, en uygun fiyatlı otomobil ise 1 milyon 299 bin TL ile Dacia Sandero oldu. İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri...

Temmuz 2026 fiyat listelerinin açıklanmasıyla sıfır otomobil pazarındaki tablo yeniden değişti. Markaların duyurduğu zamlar, indirimler, kampanyalar ve yeni model seçenekleri, Türkiye’deki en uygun fiyatlı otomobiller sıralamasını da doğrudan etkiledi.

Haziran ayında 2 milyon TL’nin altında 44 farklı model bulunurken, Temmuz itibarıyla bu sayı 40’a geriledi. Bu fiyat aralığında kalan otomobillerin yalnızca 10’unu tamamen elektrikli modeller oluşturdu.

Peki Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili hangisi? Temmuz ayı itibarıyla 2 milyon TL’nin altında hangi modeller satın alınabiliyor? İşte güncel fiyatlarıyla Türkiye’nin en uygun sıfır otomobilleri...

İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri listesi…

Sıra Model Fiyat 1 Dacia Sandero 1.299.000 TL 2 Kia Picanto 1.335.000 TL 3 Fiat Egea Sedan 1.369.900 TL 4 Opel Corsa 1.395.000 TL 5 Citroen e-C3 1.440.000 TL 6 Hyundai INSTER 1.450.000 TL 7 Fiat Grande Panda Elektrik 1.465.000 TL 8 Hyundai i20 1.470.000 TL 9 Hyundai Bayon 1.570.000 TL 10 Dacia Jogger 1.600.000 TL 11 Opel Frontera Elektrik 1.600.000 TL 12 Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model) 1.669.900 TL 13 Dacia Logan 1.709.000 TL 14 Renault Clio 1.750.000 TL 15 Dacia Sandero Stepway 1.756.000 TL 16 Citroen e-C3 Aircross 1.760.000 TL 17 Fiat Egea Cross 1.780.500 TL 18 Toyota Corolla 1.790.000 TL 19 Opel Mokka 1.800.000 TL 20 Opel Corsa Elektrik 1.800.000 TL 21 Skoda Fabia 1.819.900 TL 22 Yeni Renault Clio 1.830.000 TL 23 Opel Frontera 1.840.000 TL 24 Renault Megane Sedan 1.841.000 TL 25 Fiat 600 (2025 model) 1.854.900 TL 26 Seat Ibiza 1.857.000 TL 27 Skoda Kamiq 1.864.200 TL 28 Renault Duster 1.865.000 TL 29 Nissan Juke 1.875.000 TL 30 Togg T10F 1.884.980 TL 31 Kia XCeed 1.895.000 TL 32 Ford Puma (2025 model) 1.897.100 TL 33 Togg T10X 1.909.048 TL 34 Hyundai i30 1.944.000 TL 35 Seat Arona 1.968.000 TL 36 Ford Puma Gen-E (2025 model) 1.976.500 TL 37 Skoda Scala 1.979.900 TL 38 Toyota Yaris Hybrid 1.995.000 TL 39 Chery Tiggo 7 Comfort 1.999.000 TL 40 Peugeot E-208 1.999.500 TL

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