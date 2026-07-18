BYD Da Han modeline ait yeni batarya paketi resmi kayıtlarda ortaya çıktı. 725,9 kilogram ağırlığındaki dev paket, 102,3 kWh kapasite ve 1008 kilometreye kadar menzil sunuyor.

BYD, amiral gemisi Da Han modelini daha uzun menzil ve daha güçlü elektrikli sürüş odağıyla bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Çin’de ortaya çıkan resmi bilgilere göre modelin yeni batarya paketi, hem kapasitesi hem de ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayınlanan kayıtlarda yer alan verilere göre batarya paketi 725,9 kilogram ağırlığında ve 102,3 kWh kapasiteye sahip. Bu büyük paket, aracın CLTC standardına göre 1008 kilometreye kadar menzil sunmasına imkan tanıyor. Böylece Da Han, markanın uzun menzil odaklı en iddialı modellerinden biri haline geliyor.

BYD’den Mercedes S-Serisi’ne rakip! 102,3 kWh’lik dev batarya ve 1008 km menzil

DAHA BÜYÜK KAPASİTE DAHA UZUN MENZİL

Yeni batarya, BYD’nin elektrikli araç stratejisinde menzil kaygısını azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde daha büyük kapasite sunulurken, aracın günlük kullanımda ve uzun yol senaryolarında daha rekabetçi olması hedefleniyor.

Da Han'ın arkadan çekişli (RWD) versiyonunda 370 kW (496 hp) gücünde elektrik motoru bulunuyor.

En üst donanım seviyesindeki BYD Da Han AWD ise, toplamda 570 kW (764 hp) tepe gücüne sahip iki elektrik motoruyla sunuluyor. Da Han AWD'nin menzili, CLTC koşullarında 820 - 880 km arasında değişiyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT VERSİYON DA OLACAK

BYD Da Han, DM-i plug-in hibrit versiyonuyla da satışa sunulacak. Bu versiyon, 115 kW (154 hp) tepe gücüne sahip 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 200 kW (268 hp) gücünde bir elektrik motoru kullanıyor. 54.4 kWh'lik LFP bataryası sayesinde Da Han PHEV, sadece elektrikle 470 km'ye kadar yol kat edebiliyor.

S-SERİSİ’NDEN DAHA UZUN

Da Han, 5256 mm uzunluğa, 1999mm genişliğe ve 1510 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.130 mm. Bu ölçülere göre Da Han, standart Mercedes-Benz S-Serisi'nden 66 mm daha uzun.

Kamuflajsız yol testlerine başlanan modelin Çin’de yaklaşık 300.000 yuan (44.290 dolar) fiyatla satılması bekleniyor.

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