Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jürgen Klopp ile anlaşma sağladı. Red Bull ile ayrılık sürecinde de büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, deneyimli teknik adamın cuma günü düzenlenecek imza töreniyle resmen göreve başlaması bekleniyor.

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getiriliyor. Alman Futbol Federasyonu (DFB), Julian Nagelsmann'ın ardından milli takımın başına geçecek isim konusunda deneyimli teknik adamla anlaşmaya vardı.

Sky'da yer alan habere göre, taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Klopp'un 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar Almanya Milli Takımı'nın başında görev yapması bekleniyor.

Jürgen Klopp

RESMİ AÇIKLAMA CUMA GÜNÜ

Haberde, Alman Futbol Federasyonu'nun Jürgen Klopp'u cuma günü düzenlenecek organizasyonla kamuoyuna tanıtmayı planladığı belirtildi.

Deneyimli teknik adam için aynı gün hem imza töreni hem de basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Jürgen Klopp

RED BULL İLE AYRILIK SÜRECİ TAMAMLANIYOR

Jürgen Klopp'un mevcut görevinden ayrılması için Alman Futbol Federasyonu ile Red Bull grubu arasında yürütülen görüşmelerde de önemli mesafe kat edildi.

Tarafların, Klopp'un Red Bull bünyesindeki görevinden ayrılması konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

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