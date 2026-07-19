2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nda 15 yıllık Didier Deschamps dönemi resmen sona erdi. Dünya Kupası tarihine geçen rekorlara imza atan deneyimli teknik adam, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak dünya şampiyonluğu yaşayan sayılı isimler arasında yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda bir dönem resmen kapandı. Yaklaşık 15 yıldır "Horozlar"ın başında görev yapan Didier Deschamps ile yollar ayrıldı.

Fransa Futbol Federasyonu, 57 yaşındaki teknik adama ülke futboluna yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederken, Deschamps'ın Fransız futbol tarihindeki yerinin unutulmayacağını vurguladı.

Didier Deschamps

KARARINI TURNUVA ÖNCESİNDE AÇIKLAMIŞTI

Deneyimli teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası başlamadan önce turnuvanın ardından görevinden ayrılacağını kamuoyuna duyurmuştu. Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından beklenen ayrılık resmiyet kazandı.

Didier Deschamps

15 YILA YAKIN SÜREN BAŞARI HİKAYESİ

Didier Deschamps, Laurent Blanc'ın ardından Euro 2012 sonrasında Fransa Milli Takımı'nın başına geçmişti. Görev yaptığı yaklaşık 15 yıllık süreçte Fransa'yı uluslararası turnuvaların en istikrarlı ekiplerinden biri haline getirdi.

Deschamps yönetimindeki Fransa; 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale, Euro 2016'da finale, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, Euro 2020'de son 16 turuna, 2022 Dünya Kupası'nda finale, Euro 2024'te yarı finale, 2026 Dünya Kupası'nda ise dördüncülüğe ulaştı.



Didier Deschamps

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Didier Deschamps, futbolculuk kariyerinde de Fransa'nın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. 1998 Dünya Kupası'nı oyuncu olarak kazanan Fransız teknik adam, 2018 yılında bu kez teknik direktör olarak aynı başarıyı tekrarladı.

Böylece Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'nin ardından Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Didier Deschamps

REKORLARLA VEDA ETTİ

Deschamps, yalnızca kazandığı kupalarla değil, kırdığı rekorlarla da adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. Fransız teknik adam, Dünya Kupası tarihinde teknik direktör olarak elde ettiği 20 galibiyetle organizasyonun en fazla maç kazanan teknik direktörü unvanını aldı.

Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere karşılaşmasıyla birlikte turnuvadaki 27. maçına çıkarak, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör rekorunun da yeni sahibi oldu.

Didier Deschamps

FRANSA FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

1989-2000 yılları arasında Fransa Milli Takımı formasını giyen Didier Deschamps, ülkesinin 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000 zaferlerinde önemli rol oynadı. Euro 2000 şampiyonluğunu takım kaptanı olarak yaşayan Deschamps, milli takım kariyerini aynı yıl noktaladı.

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