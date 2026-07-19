3 bin ton üretim, bin ton ihracat! Avrupa ve Rusya'nın gözdesi oldu! Yahyalı kirazı dünya pazarında
Kayseri’de dünya pazarına açılan Yahyalı kirazı, iç ve dış piyasada talep görüyor. Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Türk cumhuriyetlerine ihraç edilen kirazların 3 bin tonundan bin tonu ihraç ediliyor.
- Yahyalı'da üretilen 3 bin ton kirazın bin tonu ihraç ediliyor.
- Kirazlar Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Türk cumhuriyetlerine gönderiliyor.
- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bayrak kırmızısı, Rusya ise siyah kirazı tercih ediyor.
- Kiraz üreticisi Bahadır Güçlü, Avrupa standartlarının üstünde bir bahçe kurduğunu ve tamamen Rusya'ya ihracat yaptığını belirtiyor.
- Yaklaşık 140 ton rekolte bekleyen Güçlü'nün bahçesinde 150 kişi çalışıyor.
- Yahyalı'daki su ve hava şartları, kirazın aromasını olumlu etkiliyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen kirazlar, dünyaya açıldı. Elmasıyla ünlü Yahyalı, şimdi de kirazıyla nam salmaya devam ediyor. Kalitesi ve kendine has aromasıyla iç ve dış piyasada talep gören kirazlar, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor.
“BİN TONUNU GÖNDERİYORUZ”
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe olarak kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:
Bu, Yahyalı için gerçekten övünülecek bir durum. Tarımda iyi olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla üreticilerimizi tebrik ediyorum. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bayrak kırmızısını, Rusya ise siyahını seviyor. Üreticilerimiz de tabii ona göre pazarlama imkanı buluyor. Yahyalı'mızda üretilen 3 bin tonluk kirazın bin tonunu ihracata göndermiş oluyoruz. Yahyalı ölçeğinde hatırı sayılır ihracat rakam. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi AB ülkeleri ile Türk cumhuriyetleri ve Rusya'ya gönderiyoruz. Kiraz ihraç etmenin hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz.
“YAKLAŞIK 150 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORUZ”
10 yıldır profesyonel olarak kiraz işiyle uğraştığını söyleyen kiraz üreticisi Bahadır Güçlü ise şöyle konuştu:
Avrupa standartlarının üstünde bir bahçe kurulumu yaptık. İhracatçılar açık artırmayla bana geliyor. Şu an tamamen Rusya'ya gönderiyorum. Kaliteyi yakaladık, ihracata yönelik kiraz üretiyorum. Kirazımız Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Şu anda hasattayız ve muhtemelen 15 gün sürecek. Yaklaşık 150 kişi çalıştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteli üretiyoruz. Endüstriyel değil, sofralık yapıyoruz. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Toplamda 70 dekarlık kiraz bahçemiz var. Yaklaşık 140 ton rekolte bekliyoruz. Yahyalı'da su ve hava şartlarının çok iyi olmasından dolayı kirazın aroması çok daha iyi oluyor.
Güçlü, meyveyi don ve sıcaktan korumak için "spring suyu uygulamasını kullandıklarını dile getirdi.