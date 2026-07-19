Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026 yılı 3. dönem sınavları, 18-19 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce aday, AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB AÖL soru kitapçıkları için tarih verdi! Peki, AÖL 3.dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)soruları ve cevap kitapçıkları 3.dönem sınavlarının hemen ardından gündeme geldi. Yayımlanan kılavuza göre, AÖL sınavı değerlendirmesi 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Cevap anahtarları her oturum için ayrı ayrı yayımlanacak ve doğru cevaplar kitapçıkların sonunda A, B, C ve D seçenekleri şeklinde yer alacak. Peki, AÖL 3. dönem soruları ve cevap kitapçıkları ne zaman paylaşılacak?

AÖL SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIIMLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre AÖL 3. dönem soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 23 Temmuz 2026 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar AÖL soruları ve cevap kitapçığına meb.gov.tr adresinden veya alternatif olarak odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

MEB AÖL soru kitapçıkları için tarih verdi! AÖL 3.dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Adaylar AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına aionet.meb.gov.tr adresinden öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

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