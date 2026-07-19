İzmit’te bir kafede anne ve oğlunun darp edilmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Dehşeti yaşayan Meryem Yıldırım “Sağ kulağım duymuyor, gözümde görme kaybı var. Konuşma bozukluğum vardı, biraz tedavi ve terapi ile düzeldi” diye konuştu. Yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edilen Yıldırım’ın avukatı şüphelilerin öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını talep etti.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit’te bir kafede otururken, darp edilen bir kişiye yardım etmek isteyen Meryem Yıldırım ve oğlunun darp edilmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Geçtiğimiz cuma günü görülen davada mahkeme heyeti, Kürşat G.'nin tutukluluk halinin, diğer iki sanığın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kafasında 60 dikiş, yüzünde kırılmamış kemik kalmamıştı! Anne oğula öldüresiye darpta ilk duruşma: Adli Tıp’tan yeni rapor istenecek

“MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜMÜ SÖYLÜYORLAR”

Meryem Yıldırım (39), duruşma sonrası yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Bayramın 1. günü oğlumla bir mekanda otururken darp edilmiştim. Bununla ilgili ilk duruşmamız gerçekleşti. 3 kişilerdi, 1 kadın 2 bey vardı. Birinin tutukluluk hali devam ediyor, diğer 2'si ise yurt dışı çıkış yasağı ve denetimli şekilde dışarıdalar. Olay aslında başka bir kavganın yansıması oldu. Bizimle alakası yoktu. Oğlum, 'Beyler küfür etmeyin, hanımlar var' dediği için sanıklardan Kürşat tarafından yumruk atıldı. Oğlum tekme attı, bende oğlumu kurtarmak için müdahale ettim ve olay yaşandı. İfadede daha çok, sanıklardan Sema Hanım ile benim aramda tartışma olduğunu ve merdivenden düştüğümü, kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyorlar ama benim sanık Sema ile sadece, bana küllük fırlattığı için benim ona temasım oldu. Sadece saçlarımızı tuttuk. Onun dışında zaten ben, Kürşat ve Emrah tarafından darp edildim

“SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

Yıldırım, "Şuan sağ kulağım duymuyor. Gözümde görme kaybı var. Konuşma bozukluğum vardı, biraz tedavi ve terapi ile düzeldi. Biraz daha iyiyim. İçimde hala bazı şeyler devam ama dışta biraz toparladım. Saçlarım uzadı. Kendime dönmeye çalışıyorum. Psikolojik tedavi hala devam ediyor. Ataklar yaşıyorum, tedavim devam ediyor” diyerek sağlığının yerinde olmadığını anlattı.

Kafasında 60 dikiş, yüzünde kırılmamış kemik kalmamıştı! Anne oğula öldüresiye darpta ilk duruşma: Adli Tıp’tan yeni rapor istenecek

“BANA SÖZ HAKKI DOĞMADI”

Talha Kaan İzal ise "Bende darp edildim. Darp raporu aldım, olaydan sonra hastanelerde süründük ama bana söz hakkı doğmadı. Karşı taraf benim için suçlamalarda bulundu. Durduk yere tekme attığım iddia edildi. Durduk yere atılmış bir tekme yoktu. Bana söz hakkı tanınmadığı için kendimi ifade edemedim” dedi.

Kafasında 60 dikiş, yüzünde kırılmamış kemik kalmamıştı! Anne oğula öldüresiye darpta ilk duruşma: Adli Tıp’tan yeni rapor istenecek

“TEKRAR BİR KATİ RAPOR ALACAK”

Meryem Yıldırım'ın avukatı Murat Ustabaşı, müvekkili Meryem Yıldırım’ın aldığı darbelerin ölümcül nitelikte olduğuna dikkat çekti:

Müvekkilin kafasında 60 dikiş var. Yüzünde kırılmamış kemik kalmamış ve bir gözünde de görme kaybı var. Bunlar herhangi birinin ölümüne yetecek kadar ağır yaralamalar. Bizim beklentimiz öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmalarıydı ancak dava 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan açıldı. Adli Tıp Kurumundan tekrar bir kati rapor alacak.

Kafasında 60 dikiş, yüzünde kırılmamış kemik kalmamıştı! Anne oğula öldüresiye darpta ilk duruşma: Adli Tıp’tan yeni rapor istenecek

NELER OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü (20 Mart 2026) İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için mekana gitti. İddiaya göre, kafe önünde bir şahsın darp Edildiğini gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeriye çağırdı. Bu sırada şahsı darbeden grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı. Saldırıya uğrayan anne ve oğlu darp edildi.

Yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan, yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edilen Yıldırım, hastane tedavisinin ve geçirdiği ameliyatların ardından taburcu oldu. Soruşturma kapsamında Kürşat G. tutuklanırken, Emrah G. ve Sema K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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