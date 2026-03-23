Kocaeli’de anne ve oğluna öldüresiye darpta 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anne ve oğlunun bayram günü gittikleri kafede feci şekilde darp edilmelerine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, bir kafede küfür eden bir gruba müdahale ettikten sonra darp edildi.
- Anne Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi.
- Olayla ilgili gözaltına alınan Kürşat G. tutuklanırken, E.G. ve U.S. serbest bırakıldı.
- Meryem Yıldırım, hastanede tedavi görürken tehdit edildiğini ve şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtti.
Kocaeli İzmit’te Meryem Yıldırım ve oğlunun Ramazan Bayramı'nın birinci günü kafede darp edilmesine ilişkin olayda yeni bir gelişme oldu. Olayın ardından Kürşat G., E.G. ile U.S. gözaltına alınmıştı. Darp olayına ilişkin gözaltına alınan Kürşat G. tutuklanırken, E.G. ile U.S. serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kocaeli İzmit’te Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), bir kafeye gitti. Kafe önünde bir kişinin darp edildiğini gören Meryem Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla içeriye çağırdı. Kafeye giren grup, küfür etmeye başladı, Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" diyerek uyardı.
YÜZÜNDE ÇOK SAYIDA KIRIK
Anne ve oğlu darp edildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi.
"TEHDİT EDİLİYORUM"
Hastanede tedavisi süren ve yüzünde kalıcı hasar oluşma riski bulunan Meryem Yıldırım, dehşet anlarını şöyle anlattı:
Darp edilen garsona 'içeri gel' dedim. O sırada benim oğlum da yanımdaydı. Döven kişi peşinden geldi. Küfür etti. Oğlum 'küfür etme, kadınlar var' dedi. Benim oğluma saldırdı. Mekanın sahibi Uğur bey oğluma tekme attı. Ben de dışarı çıktım, oğlumu dövmeye başladılar ve duramadım. Kürşat bey tekme attı yüzüme, Emrah bey vücudumun her yerine tekme attı. Komple yüzümde kırk var şu an. Orası kalabalıktı. Tek hatırladığım yere düşüş anım ve yüzüme tekme atan suratı unutamıyorum. Şu anda da tehdit ediliyorum. Kız kardeşim ve oğlum arandı. Hastaneye farklı şekilde geleceklerini, şikayeti geri çekmemizi söylediler. Şikayetimi geri çekmeyeceğim. Oğlum beni kanlar içinde kucağında taşıdı ve ben bu haldeyim.