İhlas Haber Ajansı
Boğaz’da korku dolu anlar! Tekne köprü ayağına çarptı, 1 görevli suda kayboldu
Haliç'ten Eminönü yönüne seyreden tur teknesi, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne personeli denize düştü. Personeli arama çalışmaları sürüyor.
Özetle DinleBoğaz’da korku dolu anlar! Tekne köprü ayağına çar...
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Gündem 2 dk önce
Mehmet P. idaresindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü'ne seyir halindeyken Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı.
- Çarpma sonucu teknenin ön kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya (32) denize düştü.
- Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
- Kayıp gemi personeline henüz ulaşılamadı.
- Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Ekipler su üstünde ve dalgıçlar eşliğinde bölgede geniş çaplı arama çalışmasını sürdürüyor.
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Mehmet P. idaresindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne seyir halindeyken Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarptı.
TEKNE PERSONELİ DENİZE DÜŞTÜ
Teknenin ön kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya (32) çarpmanın etkisiyle denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kayıp gemi personeline henüz ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ekipler su üstünde ve dalgıçlar eşliğinde bölgede geniş çaplı arama çalışmasını sürdürüyor.
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