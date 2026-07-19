Haliç'ten Eminönü yönüne seyreden tur teknesi, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne personeli denize düştü. Personeli arama çalışmaları sürüyor.

Mehmet P. idaresindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne seyir halindeyken Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarptı.

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TEKNE PERSONELİ DENİZE DÜŞTÜ

Teknenin ön kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya (32) çarpmanın etkisiyle denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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Kayıp gemi personeline henüz ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ekipler su üstünde ve dalgıçlar eşliğinde bölgede geniş çaplı arama çalışmasını sürdürüyor.

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