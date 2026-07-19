Rick van Drongelen rekor bedelle transfer oldu
Süper Lig ekibi Samsunspor, adı Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki savunmacı Rick van Drongelen'in Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
- Rick van Drongelen, Samsunspor tarihinin en pahalı satışı oldu.
- Van Drongelen, 2023-2026 yılları arasında Samsunspor forması giydi.
- Samsunspor, oyuncuya katkıları için teşekkür etti ve kariyerinin devamında başarılar diledi.
Samsunspor, Hollandalı stoper oyuncusu Rick van Drongelen'in Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.
KARADENİZ EKİBİNİN EN PAHALI SATIŞI
Panathinaikos'a 6.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Van Drongelen, Samsunspor tarihinin en pahalı satışı oldu.
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"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Samsunspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur.
Üç sezon boyunca Atatürklü Arma'yı taşıyan Rick van Drongelen, sahadaki mücadelesi, profesyonel yaklaşımı ve takımımıza sağladığı katkıyla önemli bir sorumluluk üstlendi.
Kırmızı-beyazlı ekibimizde görev yaptığı süre boyunca takımımızın başarısı için emek veren Rick van Drongelen'e katkıları için teşekkür ediyor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'de ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.